Na mira do PSG, Neymar brilha e Barcelona vence a Juventus em Nova York

INCIDENCIAS: Primeira partida da pré-temporada realizada no Metlife Stadium, nos Estados Unidos.

Em amistoso de pré-temporada, a Juventus enfrentou o Barcelona neste sábado (22), em Nova York, nos Estados Unidos. Com show de Neymar, que marcou duas vezes na primeira etapa, o Barça ganhou por 2 a 1. O zagueiro Giorgio Chiellini diminuiu para os italianos.

O último confronto das equipes foi na temporada 2016/17, pelas quartas de finais da Champions League. Na ocasião, a Vecchia Signora ganhou a primeira partida por 3 a 0, em casa, e empatou a segunda partida, ficando com a vaga.

A próxima partida da Juventus será na quarta-feira (26), contra o Paris Saint-Germain, às 21h30. Já o Barcelona volta a campo na quinta-feira (27), contra o Manchester United, às 20h30.

Em primeiro tempo avassalador, Neymar é destaque e decide

O Barcelona pouco deu chances para a Velha Senhora na primeira etapa. A equipe catalã descia rapidamente ao ataque, explorando o lado direito de Lichtsteiner.

Na primeira chegada italiana ao ataque, Mandzukic quase abriu o placar após bom cruzamento de Lemina. No contra-ataque, o brasileiro Neymar, que vem sendo especulado no PSG, aproveitou falha de Lichtsteiner e não deu chances para Buffon, fazendo 1 a 0.

O camisa 11 do Barça estava iluminado e aproveitava as constantes falhas do camisa 26 bianconero para levar perigo ao setor defensivo italiano. Em mais um lance individual, Neymar fez fila e ampliou o placar.

Juventus volta com Dybala no ataque e diminui o placar

Na volta dos vestiários, o Barça mudou toda sua equipe. O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, colocou o goleiro Szczesny e De Sciglio, que fizeram sua estreia com a camisa bianconera.

Pouco depois, mais mudanças. Allegri reforçou o ataque e não demorou muito para a Juve diminuir o placar. Em escanteio cobrado por Dybala, o zagueiro Chiellini marcou o primeiro dos italianos.

Depois do gol, a partida esfriou. O Barcelona controlava o jogo com passes na intermediária e, quando atacava, o estreante Szczesny não dava chances para os adversários. Por outro lado, a Juve parava na defesa azul e grená. O árbitro sinalizou o fim da partida após dois minutos de acréscimos.