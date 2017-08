Deportivo La Coruña 2017/18: em busca de uma temporada mais tranquila

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Um tradicional e conhecido time da região da Galícia chega para mais uma temporada na primeira divisão, esse conjunto se trata do Deportivo La Coruña. A equipe que é treinada por Pepe Mel desde a reta final da temporada passada aposta na continuidade do trabalho do coach, além de conseguir permanecer por mais de duas temporadas no topo do futebol espanhol para conseguir uma campanha mais tranquila.

Muitas entradas e saídas no elenco

Como já é comum com os clubes de menor porte na Espanha a equipe do La Coruña teve muitas mudanças na composição do seu elenco em relação a última época, vale lembrar que a equipe perdeu nomes importantes em especial do experiente goleiro Lux que foi para o River Plate, além das saídas primeiro de um dos grandes destaques na figura de Álex Bergantiños e de Gael Kakuta que foi para o futebol chinês.

Entre as chegadas temos como principal destaque a vinda de Ádrian de algumas temporadas com brilho no Atlético de Madrid e passagem pelo Villareal, além de apostas em jogadores como o zagueiro Schar e o meia Carles Gil que vêm da Alemanha e Inglaterra respectivamente, o jovem Bakkali chega do Valencia e pode ser alguém que surpreenda na equipe ao longo da temporada. Há ainda o sonho ainda que distante de um possível retorno de Lucas Pérez para a equipe.

O grande desafio da equipe parece ser mesmo o de permanecer com mais propriedade na elite, já que qualquer ambição de chegar a um torneio europeu ou entre os dez primeiros parece distante, o que resta mesmo é buscar a consistência para seguir na elite sem muitos sustos.

Pepe Mel, o comandante

Quem deve reger a equipe é o experiente e técnico com perfil e características ofensivas Pepe Mel que deve promover uma equipe que consiga executar melhor as ações de ataque e também consiga marcar mais gols já que com 43 gols marcados na última época o ataque não foi um setor muito prolífico na equipe.

No outro lado do campo a equipe também terá de melhorar seu desempenho defensivo já que os 61 gols sofridos o colocam com números próximos dos últimos rebaixados na Liga e a repetição dos mesmos pode tirar a tranquilidade do treinador e da torcida da equipe.

Objetivo na temporada

Considerando os investimentos da equipe e até o nível dos novos contratados é notório que a ideia é ficar longe do Z-3, e essa deve ser uma meta facilmente cumprida, além disso o desempenho fora de casa deve melhorar em relação a 2016/2017 e a equipe ficar mais próximo do meio da tabela possivelmente ocupando o 13º lugar na competição.

Claro que para isso será necessária a manutenção do trabalho de Pepe Mel e especialmente nomes como Adrián, Carles Gil ajudem atletas a mais tempo no clube tais como Guilherme, Sidnei e Celso Borges, além é notório que um melhor equilíbrio entre os números ofensivos e defensivos.