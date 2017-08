Espanyol confirma contratação do zagueiro brasileiro Naldo, ex-Krasnodar

Foto: NurPhoto/Getty Images

O Espanyol anunciou um importante reforço para a temporada que está por vir. Nesta quinta-feira (10), o clube perico oficializou o acerto com o zagueiro brasileiro Naldo, que estava no futebol russo, mais exatamente no Krasnodar. Ele assinou um contrato de três temporadas, com a opção de mais um ano, dependendo dos objetivos que alcançar com o clube.

Naldo começou sua carreira em 2009 no União São João-SP, e passou por três clubes no futebol brasileiros, todos por empréstimo: Ponte Preta, onde teve destaque, Cruzeiro e Grêmio. Depois disso, começou a sua "aventura" no futebol internacional, começando com a Espanha, onde foi para o Granada, mas não jogou um jogo sequer, pois vendido no mesmo ano para a Udinese. Além da equipe alvinegra, Naldo também atuou no Bologna no futebol italiano.

Na temporada 2014/15, o zagueiro de 28 anos retornou ao futebol espanhol, onde passou uma temporada no Getafe. Após ter um bom destaque, ele foi vendido ao Sporting-POR, onde ficou uma temporada, participando de 18 partidas, até ser mais uma vez vendido, só que dessa vez ao Krasnodar, do futebol russo, onde fez 14 partidas e marcou dois gols na última temporada.

Agora no Espanyol, Naldo promete brigar forte por uma vaga na defesa da equipe de Quique Sanchez Flores, ainda mais pelas poucas opções que o treinador terá durante a temporada. Ele treinará no seu novo clube nesta sexta-feira (11), mas depois retornará à Rússia para resolver assuntos pessoais e treinará mais uma vez com seu novo clube na próxima segunda-feira (14).