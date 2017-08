Sem espaço no Arsenal, Gabriel Paulista fecha com Valencia para voltar à Seleção

Foto: NurPhoto/Getty Images

Mais um brasileiro no futebol espanhol. O zagueiro Gabriel Paulista foi anunciado nesta sexta-feira (18) pelo Valencia. O brasileiro, que estava no Arsenal desde 2015, não conseguiu desempenhar o bom futebol esperado pela diretoria e acertou com o time espanhol por 10 milhões de euros, em um contrato de cinco temporadas. O idioma e o clima inglês são apontados como as principais causas de Gabriel não ter se adaptado na terra da rainha.

O defensor agradeceu a oportunidade dada pelo Valencia de retornar ao futebol espanhol, onde teve destaque: "Estou muito feliz por ter a oportunidade de retornar ao futebol espanhol e para defender uma das grandes camisas desse país. O Valencia é um clube que possui muita história, e sem dúvida alguma não irei medir esforços para defender este grande clube".

O técnico do gigante inglês, Arséne Wenger, pretende reduzir o seu elenco que conta atualmente com 33 jogadores e a saída de Gabriel parece ser somente a primeira de muitas. Debuchy, Gibbs e Wilshere são exemplos de jogadores que podem deixar o clube. Marcelino García Toral, técnico do Valencia, trabalhou com Gabriel durante uma temporada e meia no Villarreal e pediu sua contratação. Gabriel afirmou que sua relação com Marcelino facilitará muito na sua adaptação ao novo clube.

"Entendo que o fato de conhecer o trabalho do Marcelino García Toral vai facilitar no processo de adaptação ao clube. E diante deste quadro, vou trabalhar forte para que também possa retornar a Seleção Brasileira. Porém, estou ciente de que este desejo passa pelo meu trabalho no Valencia e não medirei esforços".

Gabriel começou sua carreira nas categorias de base do Taboão da Serra e foi revelado pelo Vitória da Bahia. Em 2013 foi para o Villarreal, onde se destacou e dois anos depois foi contratado pelo Arsenal. Agora, de volta à Espanha, busca reencontrar as boas atuações que o levaram à Europa.