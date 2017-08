Na despedida de Cancelo, Valencia faz dever de casa ao bater Las Palmas

Com reformulações em diversos setores e nas comissões técnicas, Valencia e Las Palmas entraram em campo nesta sexta-feira (18) e fizeram o primeiro jogo válido pelo Campeonato Espanhol 2017/18 no Mestalla. Melhor para os donos da casa, que começaram com o pé direito, na expectativa de que a temporada seja diferente dos fracos desempenhos apresentados em edições anteriores. Simone Zaza foi o autor do gol do triunfo valenciano.

A partida marcou a despedida do lateral João Cancelo. O lusitano acertou sua transferência junto à Internazionale e pôde se despedir dos torcedores com vitória. Emocionado, o jogador foi ovacionado pela torcida após o fim do jogo.

A próxima rodada será disputada na semana que vem. O Las Palmas encara o Atlético de Madrid nas Ilhas Canárias às 17h15 do sábado (26), enquanto o Valencia irá medir forças contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu às 17h15 do domingo (27).

Foto: Divulgação|Valencia CF

Apesar de grande reformulação no elenco do Valencia, um dos jogadores que já estava no clube foi decisivo para o resultado positivo na abertura da Liga. Além de Marcelino García Toral no banco de reservas, o goleiro brasileiro Neto foi escalado de primeira, enquanto Nacho Gil e Nacho Vidal, oriundos das categorias de base, fizeram sua estreia no time principal.

O jogo começou bastante nervoso. Além da falta de entrosamento, o primeiro jogo oficial das duas equipes na temporada foi de bastante conhecimento. Muitas faltas e cartões foram aplicados. Aos poucos, os donos da casa começaram a se soltar e ser mais perigosos no ataque. Logo o placar foi aberto. Aos 22 minutos, Carlos Soler iniciou boa jogada e acionou Zaza. O atacante italiano finalizou à esquerda do goleiro e abriu o placar no Mestalla. Ainda no primeiro tempo, o Las Palmas ficou com um jogador a menos após a expulsão do meia Halilovic, após entrada duríssima em Gayà.

No segundo tempo, os visitantes tentaram surpreender e ir em busca do empate, mas erraram nas finalizações. Melhor para o Valencia, que conseguiu retomar as principais ações da partida a partir dos 30 minutos. João Cancelo tentou deixar sua marca na despedida do clube em três oportunidades. Outros jogadores também tiveram suas chances, mas o marcador não foi mais alterado.