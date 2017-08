Apesar do empate na estreia, Simeone destaca postura da equipe após expulsão de Griezmann

(Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

Dando início na temporada de 2017/18, o Atlético de Madrid não teve a estreia que esperava. Ficando apenas no empate de 2 a 2 com o modesto Girona, a equipe de Diego Simeone não teve uma de suas melhores atuações. Após a partida o técnico Diego Simeone deu entrevista e falou um pouco sobre o jogo.

Para o treinador colchonero a equipe do Girona foi muito concreta na partida e dificultou o jogo do Atleti, que só começou a crescer mais no segundo tempo. Mesmo com o empate o técnico ainda elogiou a equipe e tirou coisas positivas do jogo.

“Eles foram mais concretos e superiores na primeira etapa. No segundo tempo, com as mudanças, a equipe começou a ganhar mais no meio de campo e ter mais dinâmica ofensiva que gerou chances de gol. Fico com sensações positivas com o final da partida”, comentou Simeone.

Diego ainda destacou a entrada de Angel Correa na equipe. O jogador saiu do banco de reservas e entrou na segunda etapa para ajudar a equipe a conseguir o empate. “No segundo tempo já havíamos começado melhor. Começamos a criar situações com outra velocidade. A entrada de Correa desequilibrou muito. Precisávamos de gente fresca que pudesse empurrar o time e ele foi bem”, destacou Diego.

Finalizando sua entrevista, o técnico argentino voltou a destacar a atuação do Girona que, segundo o comandante do Atleti, sabe jogar um bom futebol e demonstraram isso na partida. Simeone também exaltou o fato da sua equipe nunca se render e sempre insistir até o final da partida.

“O Girona é uma equipe muita concreta e que sabe jogar. Demonstraram isso no primeiro tempo. Eu fico com as coisas boas que fizemos. A equipe segue mantendo viva a vontade de não se render e de insistir até o final”, finalizou o treinador.

A próxima partida do Atlético de Madrid será só no próximo sábado dia 26, onde enfrenta o Las Palmas pela segunda rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A partida será às 17h15, e o Atleti jogará novamente fora de casa, desta vez no Estádio Gran Canaria.