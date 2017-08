Ativo no mercado, Bétis confirma retorno de Joel Campbell por empréstimo

Foto: Divulgação/Real Bétis

Sem sombra de dúvidas, o time que mais se mexeu no futebol espanhol no mercado de verão foi o Real Bétis. E com o mercado perto de se encerrar, o clube balompié anunciou mais uma contratação nesta quinta-feira (31). Trata-se do meia-atacante costarriquenho Joel Campbell, que chega emprestado do Arsenal até o fim da temporada.

Essa será a segunda passaggem do atleta pelo clube espanhol, e ele falou sobre o retorno ao clube: "Me sinto muito agradecido por Deus, primeiro por me ter aqui. Me sinto feliz, orgulhoso e empolgado por essa nova etapa. Sempre quis voltar, pois quando fui embora levei uma bonita imagem de todos os béticos na época que passei aqui. Agora estou muito contente de voltar", disse o jogador de 25 anos.

Campbell na sua primeira passagem pelos béticos | Foto: Getty Images

Pode-se dizer que Campbell é o "rei dos empréstimos". Jogador do Arsenal desde 2011, quando chegou em Londres com 19 anos, o costarriquenho já foi emprestado seis vezes. Lorient, Olympiacos, Villarreal, Sporting e, agora, duas vezes o Real Bétis, fazem parte deste pacotão de empréstimos vivido pelo jogador.

Campbell se torna, assim, a 11ª contratação do clube de Sevilha para a próxima temporada. Além dele, o lateral-direito Antonio Barragán, os zagueiros Zouhair Feddal e Jordi Amat, meias Javi García, Victor Camarasa, Andrés Guardado e Ryad Boudebouz, os atacantes Cristian Tello e Sergio León e o técnico Quique Setien também foram contratados.