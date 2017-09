Real Madrid estende contrato de Isco e blinda meia com cláusula de R$ 2 bilhões

Google Plus

Isco é peça importante no Real Madrid de Zidane

Um dia depois de estender o contrato do lateral-esquerdo Marcelo, o Real Madrid confirmou nesta quinta-feira (14) mais uma renovação. Em grande fase, o meia espanhol Isco firmou novo vínculo com o clube merengue até 30 de junho de 2022, divulgou a agremiação em nota oficial.

Ainda no comunicado, o Real Madrid informou que o jogador, de 25 anos, concederá uma entrevista coletiva, às 14h (horário local) desta sexta-feira (15), no Santiago Bernabéu, para falar sobre a ampliação do contrato.

Segundo o jornal Marca, Isco agora terá uma cláusula de rescisão avaliada em € 700 milhões (cerca de R$ 2,61 bilhões, na cotação atual). Com isso, o clube protege o camisa 22 de investidas de grandes clubes da Europa.

Isco também é um dos destaques da Espanha

No auge de sua carreira, Isco se tornou titular absoluto da equipe de Zinedine Zidane. O jogador desbancou o galês Gareth Bale e hoje é peça fundamental na engrenagem do time merengue. O meia está no Real Madrid desde 2013. Acumula 197 jogos, 34 gols e 46 assistências.

Isco também é destaque na Seleção Espanhola. No último jogo da Fúria, o atleta marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Itália, no Santiago Bernabéu, pelas Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2018.