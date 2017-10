Zidane elogia volta de Cristiano Ronaldo e Benzema: "Estou feliz por eles"

Zidane completou 100 jogos à frente do Real Madrid (Foto: Reprodução/Getty Imagens)

Neste sábado (14), o Real Madrid venceu o Getafe no Coliseum Alfonso Perez pelo magro placar de 2 a 1 na oitava rodada do Campeonato Espanhol. O jogo de número 100 de Zinedine Zidane no comando do time blanco marcou a volta da parceria Cristiano Ronaldo e Karim Benzena, que não jogavam juntos desde a final da Liga dos Campeões contra a Juventus. Ambos balançaram as redes deixando o técnico contente: "Estou feliz por Cristiano e Benzema".

Finalmente balançando as redes na La Liga, Cristiano Ronaldo foi um dos temas da coletiva de Zinedine Zidane. "Era importante que ele fizesse logo o primeiro gol. Agora vamos ver o que acontece, estou feliz por ele e por Benzema", disse o técnico merengue que completou 100 jogos a frente do clube. "Também estou feliz por ter Marcelo e Theo de volta. Espero que aos poucos todos estejam à disposição novamente", comentou sobre as voltas de lesão dos laterais esquerdos.

Sobre as substituições, Zidane viu boas alterações que ajudaram o Real Madrid a retomar a frente no placar. Foi Isco que saiu do banco de reservas para dar o passe do primeiro gol de CR7 no Espanhol, dando a vitória para los blancos. "Foi uma partida importante, ainda que não tenha sido perfeita", declarou.

"São 90 minutos e podemos marcar em qualquer um deles", respondeu Zinedine quando questionado sobre o distância entre um gol e outro, impedindo que o Real Madrid 'matasse o jogo'. "Começamos bem, com intensidade. Criamos ocasiões e marcamos", disse o treinador sobre a intensidade da equipe.

Sobre a exaustão do time e as rotações que viraram rotina, Zizou comentou a importância do elenco. "Não sei se jogamos no limite ou não, muitos foram disputar partidas importantes com suas seleções. Outros ficaram aqui e treinaram bem. Preciso de todos. É verdade que dentro de 90 minutos tivemos dificuldades, mas isso acontece. Temos que valorizar o que jogaram aqueles que voltavam de lesão", explicou.

Novidades na escalação, Achraf Hakimi e Llorente receberam elogios do técnico. O marroquino já havia jogado como titular devido ao afastamento de Daniel Carvajal, que se recupera de uma inflamação no pericárdio. "Ele (Achraf) cria muitas oportunidades ofensivas. Fisicamente contribuiu muito, sobe, volta... É um jogador que pode acompanhar", disse Zizou. Sobre o volante espanhol, Marco Llorente, mais elogios: "Vejo ele muito concentrado, fazendo tudo com seriedade. Traz equilíbrio defensivo para a equipe. Estou feliz pela partida deles", completou.

Sergio Ramos passou mal antes de partida

Antes de entrar em campo neste sábado (14) pela Liga Espanhola, Sergio Ramos vomitou no vestiário do Coliseum Alfonso Perez, estádio do Getafe. O capitão merengue recebeu soro e se recuperou a tempo, segundo o que disse o técnico Zizou na coletiva pós jogo, o zagueiro não teve febre e já está bem.