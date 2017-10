Real Madrid x Eibar AO VIVO online na La Liga 2017

Google Plus

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Real Madrid x Eibar ao vivo pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabeu. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo está com fome de gols. Criticado por ter marcado poucas vezes e ter perdido muitas oportunidades nos últimos jogos, o astro precisa se redimir dentro do Santiago Bernabeu após o tropeço contra o Tottenham, pela Champions League.

O árbitro do jogo será o catalão Álvarez Izquierdo. O senhor do apito é bastante conhecido dos madridistas, tendo apitado jogos do Real Madrid em 15 oportunidades. Ficou marcado pelas expulsões de Di Maria, Sergio Ramos e Raphael Varane nos últimos anos.

O Eibar não começou bem a temporada 2017/18. São cinco derrotas em oito jogos, e já são quatro rodadas de jejum sem vitória.

Para enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabeu, o Eibar terá os desfalques de Pedro León, Fran Rico, Alejo, Yoel e Ramis.

O Eibar chega ao Santiago Bernabeu com o objetivo de pontuar, assim como conseguiu na temporada passada, quando segurou o Real Madrid e empatou por 1 a 1.

Assim como na rodada anterior, contra o Getafe, o técnico Zidane não poderá contar com os lesionados Navas, Carvajal, Kovacic e Bale. Existe a possibilidade do treinador poupar o zagueiro Varane.

O Real Madrid jamais perdeu para o Eibar jogando no Santiago Bernabeu pelo Campeonato Espanhol. Desde 2015 quando conseguiram o acesso à primeira divisão, foram cinco jogos, quatro vitórias dos merengues e apenas um empate.

Após um início irregular, o Real Madrid se recuperou no Campeonato Espanhol e conquistou três vitórias seguidas. Diante do Eibar, em pleno Santiago Bernabeu, os merengues buscam continuar a caça ao líder Barcelona.