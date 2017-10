Villarreal faz quatro gols no segundo tempo e goleia Las Palmas

Google Plus

Nesse domingo (22), o Villarreal recebeu o Las Palmas no Estádio de la Cerámica e conquistou sua terceira vitória consecutiva. Com quatro gols no segundo tempo, o Submarino Amarelo definiu a goleada, impondo a quinta derrota seguida à equipe de Gran Canária, que segue na zona de rebaixamento.

Com 16 pontos, o Villarreal chegou à quinta posição e na próxima rodada tem um difícil confronto com o Atlético de Madrid fora de casa, no sábado (28). Já o Las Palmas, estacionado nos seis pontos, recebe o La Coruña na segunda-feira (30) para tentar sair da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo de jogo foi equilibrado, apesar dos donos da casa chegarem com mais frequência, os visitantes criavam boas oportunidades de gol. Jonathan Calleri e Loic Remy - que entrou no lugar do lesionado Oussama Tannane logo aos 5 minutos de jogo - tiveram as melhores chances, ambas para o Las Palmas.

Jogo bastante disputado | Foto: fotopress/Getty Images

No início da segunda etapa o Villarreal tratou logo de definir o jogo, aos 48' Castillejo tocou para Bakambu dentro da área passar pela marcação e bater forte, sem chances para o goleiro. Mesmo à frente no placar o ritmo não diminuiu, aos 64' Carlos Bacca passou por dois marcadores e acertou o travessão, mas um minuto depois o segundo gol veio. Mario Gaspar fez jogada pela direita, cortou para o meio e bateu rasteiro de canhota.

Quando a torcida ainda comemorava, aos 67' Ximo Navarro colocou pra dentro do próprio gol quando tentava cortar cruzamento da direita. Com o 3 a 0 no placar, o Las Palmas não mostrava mais poder de reação e o Villarreal controlava o jogo. Mesmo assim, nos acréscimos Cheryshev recebeu na área e tocou para Sansone livre na pequena área tocar para o gol sem goleiro e fazer o quarto e último gol.

Um resultado amplo para o que foi principalmente o primeiro tempo. Apesar da fragilidade, o Las Palmas se mostrou competitivo durante o jogo, mas a efetividade do Villarreal foi fundamental para a construção do resultado.