Após empate com Rússia, Lopetegui avalia atuação: "Sofremos sem a bola"

Foto: Aitor Alcalde/Getty Images

A Seleção Espanhola encerrou mais uma etapa de preparação para a Copa do Mundo da Rússia 2018 empatando em 3 a 3 com a Rússia, em São Petersburgo. Com um time um pouco modificado e um ritmo de jogo abaixo do normal, os comandados de Julen Lopetegui tiveram chances de vencer o jogo, mas cederam o empate por duas vezes.

Ao final do jogo, o treinador avaliou o desempenho da equipe e não se mostrou muito contente com o resultado: "Nós sofremos sem a bola. Não ficamos cômodos quando perdemos a posse e este não é o nosso melhor cenário", disse.

"Não me surpreende o nível da Rússia porque vinham com uma motivação extraordinária", comentou o espanhol, elogiando o time russo: "Eles têm jogadores muito bons. Smolov me parece um jogador de alto nível. É um time muito forte", finalizou.

Julen ainda valiou, de forma positiva, o ano de 2017 para La Roja: "Conseguimos a classificação direta para a Copa do Mundo e temos que reconhecer o mérito desta conquista. A Itália está fora, o Chile também, é difícil se classificar".

Sergio Ramos marcou dois gols de pênalti no amistoso | Foto: Epsilon/Getty Images

Outro que também falou à imprensa foi Sergio Ramos. O zagueiro do Real Madrid, que marcou dois gols de pênalti, falou sobre a igualdade entre as seleções: "Não somente entre os clubes, mas também entre as seleções a diferença é mínima e qualquer uma pode te complicar. Hoje em dia não se vence com o escudo, nem com grandes estrelas. Até times que não têm muita experiência te complicam".

O capitão também falou sobre o favoritismo da Espanha para vencer a Copa: "Ser favorito não ajuda a ninguém, mas tem que se convencer que acreditar que é possível tratando todas as seleções com respeito. Tentaremos fazer um bom papel como todos queremos".

La Roja se classificou na primeira colocação de seu grupo nas Eliminatórias Europeias e ficou no pote 2 para o sorteio do Mundial. Os campeões do mundo de 2010 só voltam a campo em março de 2018 em partida amistosa diante da Alemanha.