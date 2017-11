Carvajal diz ter temido aposentadoria e garante estar pronto para dérbi contra Atlético

Após retornar às atividades com bola há duas semanas, o lateral-direito Dani Carvajal confessou ao Diario Madridista que temeu a aposentadoria. O jogador do Real Madrid contratiu uma infecção que afetou a membrana que engloba o coração no final de setembro, chamada pericardite, doença rara e difícil de tratar.

"Você começa a perceber e temer a possibilidade de que isso seja suficientemente sério para você desistir de sua carreira de jogador. Houve outros casos quando este foi o caso, é claro, mas os médicos me disseram para relaxar e não se preocupar, pois conseguiria me recuperar".

Ele garantiu estar em boa forma e agradeceu a todos que o ajudaram no processo de recuperação: "Agora me sinto bem, nunca senti nenhuma dor ou fiquei mal, o pior foi o tédio de não poder fazer nenhum exercício e saber que não estava disponível. No momento, sinto-me em grande forma, trabalhei duro durante a última quinzena e eu acredito que isso valeu a pena. Devo agradecer ao treinador e nossos médicos, os fisios, que me ajudaram, e entendi durante o período de descanso para recuperar a saúde total - você precisa ser cauteloso para evitar futuras repercussões".

Carvajal finalizou respondendo se está pronto e recuperado para o dérbi do próximo sábado (18), contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, sendo bem sincero e objetivo: "Jogar contra o Atlético? Medicamente, estou liberado para jogar".

A última partida de Carvajal foi no dia 26 de setembro, na vitória de 3 a 1 dos merengues diante do Borussia Dortmund, pela Uefa Champions League. O jovem Hakimi Achraf foi o substituto do jogador de 25 anos durante seu período ausente, mas Carvajal, caso seja relacionado para o dérbi de Madrid, deverá começar jogando.