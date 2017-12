Faz tempo: Real Madrid busca vencer Barcelona três vezes seguidas após quase 40 anos

Arte: Pedro Henrique Quiste/VAVEL

O Real Madrid da "Era CR7" conseguiu grandes feitos, até mesmo conseguindo vencer duas vezes seguidas a Uefa Champions League. Porém, a equipe que já alcançou números estrondosos, busca mais uma marca: vencer três vezes seguidas o arquirrival Barcelona, algo que não ocorre há quase 40 anos, entre 1977 e 1978.

É sempre válido lembrar que o Real Madrid venceu os clássicos pela Supercopa da Espanha por 3 a 1 no jogo de ida, enquanto que na volta os merengues venceram por 2 a 0, conquistando assim o primeiro título da temporada e permitindo ao time igualar tal marca que já dura quase quatro décadas na história do enfrentamento.

A sequência começou justamente como essa, no Camp Nou, onde o time bateu o adversário por 3 a 2. Outro fato análogo é que os madridistas enfrentaram os blaugranas também no fim do ano, sendo neste caso em 04/12, sendo na mesma forma no primeiro turno do campeonato daquele ano.

Vale ressaltar que o torneio daquela época tinha apenas 18 equipes e a vitória só valia dois pontos, com isso, o El Clásico era válido pela 12ª rodada daquela temporada. O Real Madrid liderava o torneio com 18 pontos contra 15 dos culés. O triunfo levou o time blanco aos 20, deixando, assim, cinco pontos de frente do adversário.

No segundo turno do campeonato, um novo encontro entre os rivais, e dessa vez houve mais uma marcante vitória por parte dos merengues, fazendo 4 a 0 na 29ª rodada, já na reta final do torneio.

O triunfo foi ainda mais impactante, pois os times só estavam separados por dois pontos, com o Real estando com 37 e o Barcelona com 35, além de terem a ameaça do Valencia e do Sporting Gijón, que tinham 32 pontos, respectivamente, e podiam se aproveitar de uma eventual igualdade entre as equipes, mas ela não ocorreu, com mais uma vitória blanca. É sempre bom lembrar que o Real Madrid foi campeão com 47 pontos.

A última vitória da ótima sequência foi feita na temporada 1978-79, no Santiago Bernabéu, no primeiro turno daquele ano, pela quarta rodada da época, com mais um triunfo madridista por 3 a 1.

O enfrentamento mais uma vez era importante, com o Real Madrid atrás do líder Las Palmas, ocupando, na época, o segundo lugar com cinco pontos, enquanto o Barcelona era o quinto com um ponto a menos, como outrora o time da capital afastou a ameça do adversário.

Na segunda parte da mesma época, o Barcelona conseguiu quebrar a sequência vencendo por 2 a 0 em casa. Mesmo assim, o Real Madrid conquistou o campeonato com os mesmos 47 pontos, deixando os culés com 38 e no quinto lugar, com o vice-campeonato sendo do Sporting Gijón. Será que os blancos conseguem repetir o feito?