Las Palmas vence o Valencia, com boa atuação de Jonathan Calleri

Pela 20ª rodada da La Liga, nesse sábado (20) o Valencia viajou até as Ilhas Canárias para enfrentar o Las Palmas, vice lanterna da competição. Os Ches, que lutam por vaga na Uefa Champions League até tiveram um bom começo de partida, mas foram surpreendidos pelo clube Canário, que contou com boa atuação do argentino Jonathan Calleri, autor de um gol e de uma assistência na remontada que levou sua equipe aos 14 pontos na competição, ocupando ainda a vice-lanterna do Campeonato Espanhol, enquanto o Valencia é o terceiro colocado com 40 pontos.

Os primeiros minutos foram de supremacia do time visitante, que logo aos cinco minutos de jogo abriu o placar com Santi Mina, após cabeçada certeira depois de escanteio cobrado por Nacho Gil. Poderia ser o primeiro gol de uma possível goleada de um visitante que luta no topo da tabela, mas não foi bem isso que se viu no Estádio Gran Canaria. Mesmo pressionando, o Valencia sofreu seu primeiro gol no jogo após boa jogada de Jonathan Calleri, onde o ex-jogador do São Paulo encontrou Jonathan Viera, curiosamente ex-jogador dos Ches e que finalizou bem para empatar o jogo.

Na segunda etapa, tudo mudou quando aos sete minutos, Gabriel Paulista recebeu seu segundo cartão amarelo, sendo expulso após cometer pênalti tocando de mão dentro da área em cabeçada de Calleri. O próprio argentino cobrou e marcou o gol da virada do Las Palmas, que conseguiu equilibrar o jogo e ser superior durante o restante o restante da partida.

Pela próxima rodada da competição, o Las Palmas terá um difícil desafio diante do vice líder Atletico de Madrid, fora de casa no próximo domingo (28). Já o Valencia, jogará na próxima quarta feira (24) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei diante do Alavés no País Basco (no jogo de ida, 2 a 1 para os Ches) e no sábado (27) enfrentam o Real Madrid, no Estádio Mestalla.