Com vasta experiência no futebol feminino, volante Formiga assina contrato com PSG

Aos 38 anos, Formiga ficará no PSG até o fim de junho | Foto: Divulgação/PSG

A experiente volante brasileira Formiga está de volta ao futebol feminino. Após anunciar aposentadoria da Seleção Brasileira depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a jogadora de 38 anos acertou nesta terça-feira (31) com o Paris Saint-Germain. O vínculo com o clube francês é até o dia 30 de junho de 2017.

Contente com o novo desafio, Formiga agradeceu a oportunidade de defender o PSG. "Chegar ao Paris é algo que eu queria muito, porque quero voltar a vencer e este é um dos maiores clubes do mundo. Os objetivos para a tempora são altos, estou ciente e pronta para dar o meu máximo neste projeto. Espero trazer minha vontade e minha experiência às atletas, especialmente as mais jovens para ajudá-las a progredir e sonhar mais alto", relatou a brasileira.

Com passagens por mais de 10 equipes em três países diferentes, Formiga tem uma bela carreira no futebol feminino, especialmente nos Jogos Olímpicos, com duas medalhas de prata (2004 e 2008), são 29 jogos disputados em seis edições (de 1996 a 2016). A experiente jogadora também participou de seis Copas do Mundo (de 1995 a 2015), sendo finalista em 2007 e 3ª colocada em 1999, disputando 24 partidas.

Formiga fez último jogo pela Seleção durante a Rio-2016 | Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/LatinContent/Getty

No total, são 160 jogos pela Seleção Brasileira, balançando as redes em 23 oportunidades. "Os títulos e a fama de Formiga falam por si próprio", disse Olivier Letang, diretor esportivo do Paris Saint-Germain. "Sua experiência em grandes torneios será uma enorme vantagem às nossas jovens jogadores e todo o elenco", complementou o dirigente.

Atleta da Seleção Brasileira há mais de 20 anos, Formiga ultrapassou na estreia do Rio-2016 o pentacampeão Cafu, ao alcançar a marca de 151 partidas com a camisa verde e amarela.

Ex-PSG, zagueira Erika se recupera de lesão no Brasil

Compatriota de Formiga, a zagueira/volante Erika se despediu oficialmente nesta terça do PSG. Especulada no Santos, a jogadora irá se recuperar de lesão no Brasil após lesão em dezembro diante do FCF Juvisy. Na última temporada do futebol feminino, Erika fez oito jogos e marcou três gols.