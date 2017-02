Lutando contra a degola, Lille anuncia a contratação de francês Franck Passi como novo técnico

Foto: Divulgação/Lille

Iniciando uma nova etapa em sua história, com novo proprietário e novas ambições, o Lille anunciou nesta terça-feira (14) que Franck Passi foi contratado para ser o técnico da equipe. Patrick Collot, que estava interinamente no cargo desde novembro, voltará para as categorias de base do clube. A equipe somou três derrotas seguidas e está um ponto acima do Z-4.

O Lille está tendo uma temporada de altos e baixos, sempre vivendo de extremos. Há três rodadas, a equipe pensava em ficar entre os dez primeiros colocados, hoje ainda soma 26 pontos, onde uma derrota pode joga-lo para dentro da zona de rebaixamento da Ligue 1. Antes de Collot, Fédéric Antonetti não conseguiu engrenar e foi demitido do cargo.

Gerard Lopez, novo acionista majoritário do LOSC, chegou para encerrar o momento conturbado dentro e fora de campo. As tratativas envolvendo a venda de parte do clube foram arrastadas e pode ter prejudicado o time. Entretanto, faltando um dia para o encerramento da janela de inverno, o novo dono conseguiu a aprovação do orçamento e obteve a liberação para contratar novos jogadores, além de vender e emprestar outros. Mas a reformulação com o carro andando não deu muito certo.

O novo técnico tem 50 anos e deixou o Olympique de Marselha em outubro de 2016, tendo sido substituído por Rudi Garcia, num processo parecido com o que vive o Lille. Naquele momento, o OM estava fazendo a transição de proprietários.

A equipe se movimentou no mercado e trouxe: Anwar El Ghazi (Ajax), Farès Bahlouli (Monaco), Júnior Alonso (Cerro), Xeka (Braga), Gabriel (Avaí) e Ricardo Kishna (Lazio), entre outros. Passi assinou contrato por quatro meses e sua permanência para a próxima temporada dependerá do desempenho da equipe. Vale lembrar que o 18º colocado disputa um playoff contra o terceiro da Ligue 2.

Em 17º no campeonato, o Lille precisa se recuperar urgentemente. Em 25 jogos, foram sete vitórias, cinco empates e 13 derrotas. O time soma apenas 26 pontos. O adversário da próxima rodada será o Caen, que está logo abaixo na tabela.