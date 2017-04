Lyon elimina Man City, PSG bate Barcelona e final da Champions Feminina terá clássico francês

Foto: Aurelien Meunier/Getty Images

Teremos clássico francês na final da Uefa Women's Champions League. Neste sábado (29), aconteceram os dois jogos de volta da semifinal da competição continental. O Paris Saint-Germain voltou a vencer o Barcelona e o Lyon acabou derrotado pelo Manchester City, mas levou a melhor no agregado. A decisão entre os clubes da França acontecerá dia 1º de junho, em Cardiff.

No Parc des Princes, com Formiga e Cristiane em campo, o PSG derrotou o Barcelona por 2 a 0. Os gols foram marcados por Sabrina Delannoy e Miriam Diéguez, contra. O tento anotado pelo time catalão no fim do primeiro jogo (3 x 1) até deu esperanças, mas o clube da capital francesa voltou a vencer e garantiu vaga na final da Champions.

Foto: Christopher Lee/Getty Images

O Manchester City tinha uma missão igual a do Barcelona, mas ficou pelo caminho também. Na ida, o Lyon venceu por 3 a 1. No jogo deste sábado, a norte-americana Carli Lloyd balançou as redes para as Citizens. O OL segurou o resultado e garantiu mais uma presença em uma final continental. Em campo, várias jogadoras importantes no cenário mundial, como Alex Morgan, Marozsan, Hegerberg e Carli Lloyd.

Time meia vitorioso do futebol feminino francês, o Lyon vai em busca do seu quarto título da Champions League. A equipe é a atual campeã, pois bateu o Wolfsburg nas penalidades por 4 a 3 após empate em 1 a 1. Na temporada passada, venceram os três principais campeonatos: UWCL, Copa da França e Primeira Divisão Francesa.

Em 2015, o PSG chegou à final da competição, mas acabou derrotado pelo Frankfurt por 2 a 1. Enquanto que o domínio no masculino é grande, no feminino, o time da capital tem conquistas modestas: uma Copa da França em 2010 e uma Segunda Divisão em 2001.

Na Ligue 1, o Lyon lidera com 51 pontos. O time comandado por Gérard Prêcheur sofreu apenas uma derrota, para o próprio PSG, por 1 a 0. As parisienses estão em terceiro com apenas 42 pontos, atrás do Montpellier.