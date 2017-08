Monaco acerta contratação do meia Rachid Ghezzal, ex-Lyon

Foto: Divulgação/AS Monaco

O Monaco anunciou nesta segunda-feira (7), através de suas redes sociais, a contratação do meio-campista argelino Rachid Ghezzal. O jogador de 25 anos chega ao clube francês a custo zero, já que estava sem contrato desde o último dia 30 de junho, quando deixou o Lyon.

Ghezzal assinou vínculo por quatro temporadas com o atual campeão francês - até junho de 2021. O Monaco será apenas o segundo clube do argelino, formado no Lyon, no qual estava há cinco anos.

Na última temporada, o meio-campista atuou em 25 jogos e marcou dois gols. O melhor momento de Ghezzal na equipe do Principado aconteceu na temporada 2015/2016, quando disputou 29 jogos, anotou oitos gols e distribuiu sete assistências.

"Tenho a ambição de jogar ao mais alto nível nacional e internacional, e o projeto desportivo do Monaco, que detém o título e chegou até às meias-finais da Liga dos Campeões, é fantástico. Depois de várias épocas em Lyon, precisava de um novo desafio. Tudo está reunido para fazermos uma grande época. Mal posso esperar por começar", disse o argelino ao site oficial do clube.

Atual campeão, o Monaco estreou com vitória na Ligue 1. Com gols dos brasileiros Jemerson e Jorge, o time francês derrotou de virada o Toulouse por 3 a 2. O clube monegasco volta a campo no próximo sábado (12), diante do Dijon..