⁠⁠⁠⁠⁠Meia-atacante Ocampos é expulso, Marseille apenas empata com Angers e perde 100% na Ligue 1

O Olympique de Marseille recebeu o Angers no Stade Velodrome em partida válida pela terceira rodada da Ligue 1 2017/18, neste domingo (20). O duelo terminou empatado em 1 a 1. O gol do time da casa foi marcado por N’Jie. Para os visitantes o gol foi de Toko Ekambi.

O resultado deixou os marselheses na quinta colocação com sete pontos. Já os alvinegros estão na sétima colocação com cinco pontos.

A próxima partida do Olympique de Marseille será diante do Domzale, jogo de volta da fase de playoffs da Uefa Europa League, neste mesmo estádio na próxima quinta-feira (24). Pela Ligue 1, a equipe enfrentará o Monaco, no Stade Louis II. Enquanto que o Angers recebe o Lille no Stade Raymond Kopa. Os jogos serão realizados no próximo domingo (27).

N’Jie marca na etapa inicial, deixando sua equipe em vantagem

Os visitantes começaram assustando. Aos cinco minutos, Fulgini levantou a bola na cabeça de Crivelli. O atacante, sem marcação, desviou para fora, levando perigo a meta de Steve Mandanda.

Depois 13 minutos, o time da casa tentou numa bola alçada para a área por Amavi, o lateral recém-chegado ao clube levantou para Ocampos desviar de cabeça, mas a tentativa foi ruim. Em seguida, a arbitragem marcou falta de ataque do jogador argentino.

Aos 16 minutos, Sarr fez linda jogada individual, mas chutou errado e desperdiçou a chance de abrir o placar. Um minuto depois, os mandantes abriram o marcador: Sanson cruzou para o meio da área, Ocampos não conseguiu dominar e a bola sobrou para N’Jie. O atacante arriscou para o gol e colocou os mandantes na frente.

Por pouco o empate dos alvinegros não veio numa arrancada de Couliably, que deixou na medida para Crivelli de dentro da área arrematar a bola em cima de Mandanda, que com os pés fez a defesa.

Antes do intervalo, os marselheses tiveram mais uma ocasião na descida de Sanson pela esquerda. O volante cruzou a área, mas Thomas conseguiu afastar a tempo. No último lance da primeira etapa, Fulgini cruzou ao meio da área nas mãos de Mandada.

Toko Ekambi deixa tudo igual e arranca um ponto para os alvinegros

A equipe da casa se aproveitou de um descuido da defesa e Ocampos entrou na área e arriscou em cima do defensor, perdendo a chance de aumentar. Na sobra, Luiz Gustavo levantou na cabeça de Thauvin e o atacante mandou para fora.

Logo em seguida, aos dez minutos, Ocampos recebeu um lindo passe, só que tirou demais e mandou pra fora uma ótima chance de aumentar o placar. O Marseille ainda perdeu mais uma, desta vez com Thauvin, que tabelou com Germain e isolou.

Aos 25 minutos, os visitantes empataram a partida: Fulgini serviu para Toko Ekambi, o camaronês foi ganhando espaço e arriscou no canto direito de Mandada e deixou tudo igual, jogando um balde de água fria no time da casa.

Um minuto depois tiveram a chance de virada no arremate de cruzado de Guillaume só que Mandada deu um leve desviou e mandou para escanteio. No fim, Ocampos foi expulso após falta dura dentro da área de ataque. O cartão gerou reclamações.