Um dos mais experientes do atual elenco, lateral Morel renova com Lyon até 2019

(Foto: Divulgação/Olympique Lyonnais)

Sendo o terceiro capitão dentro do elenco do Lyon, o veterano defensor Jérémy Morel, que apesar da baixa estatura, está jogando no miolo da zaga dos Gones, renova com o clube até junho de 2019. Contratado pelo OL no verão europeu de 2015/16, vindo do Marseille após trabalho exitoso realizado na temporada anterior a esta, Morel rapidamente recebeu oportunidades e se firmou como titular da equipe - a partir da efetivação de Bruno Génésio como treinador permanente do clube, principalmente, o jogador ganhou importância imprescindível - apesar de bastante criticado pela torcida.

Após empatar em casa por 3 a 3 com o Dijon no último sábado (23), o clube que dominou por sete anos consecutivos o futebol francês neste século, voltará suas atenções para um que jogo que promete ser desafiador diante da Atalanta, no Groupama Stadium, nessa quinta-feira (28), às 16h de Brasília. Para o confronto, há várias dúvidas com relação aos jogadores convocados por Génésio para a partida - a principal delas, é o ponta holandês Memphis Depay, que pode ser barrado outra vez - enquanto Morel, um dos atletas mais bem quistos pelo técnico, deve até mesmo iniciar o jogo como titular.

Consolidado como um dos representantes mais vitais para o atual momento do Lyon, Morel não escondeu sua satisfação em assinar um novo vínculo com o OL e ainda enfatizou certos problemas superados pelo mesmo durante a trajetória no clube até aqui - quando, em fases iniciais da temporada passada, chegou a ser ameaçado por torcedores em redes sociais - após uma derrota vexatória frente ao Bordeaux, em casa, por 1 a 3. Sua volta por cima veio no mata-mata da Liga Europa ainda neste período, sendo eleito o melhor lateral-esquerdo do torneio pela UEFA e recebendo certo respaldo.

"Feliz por permanecer neste grande clube por mais anos. É uma honra para mim estar aqui. Meu início no clube não foi dos melhores, fui muito criticado ao longo das últimas temporadas... Mas não desisti nunca e sempre trabalhei para mostrar meu melhor durante as partidas. Seja como lateral ou na zaga, faço de tudo para beneficiar o Lyon e ainda sonho em me aposentar aqui. As ameaças que recebi na época passada me deixaram frustrado, mas também me motivaram para me reerguer", contou o zagueiro que chegou a ser especulado no próprio Bordeuax nas últimas semanas.

Em 2016/17, Jérémy Morel disputou 29 partidas pelo Lyon no total - sendo 17 delas na lateral e as demais como zagueiro - marcando um gol e dando quatro assistências no geral. O ápice de sua fase com a camisa dos Gones foi exatamente com este tento anotado - numa ocasião especial, nas quartas de final da Liga Europa, contra o Besiktas, em um jogo difícil e que estava com panorama terrível para o OL. Na atual época, o jogador se tornou titular absoluto - disputando todos os sete jogos do clube no Campeonato Francês até agora - concedendo menos chances do que no passado.