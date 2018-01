Unai Emery destaca bom começo do PSG em goleada pela Copa da França

Google Plus

Foto: Loic Venance/AFP

O Paris Saint-Germain começou o ano voando, assim como a última metade de 2016. Pela Copa da França, os jogadores do clube parisiense não tomaram conhecimento do Rennes e, mesmo fora de casa, derrotaram seus adversários por 6 a 1, avançando para a próxima fase da competição. Sobre a atuação de sua equipe, o treinador Unai Emery afirmou que foi importante começar o ano com um resultado tão elástico.

“Depois das férias, realizamos um bom começo de ano. A equipe implementou o que queríamos. Desde quarta-feira, preparamos bem esse jogo. Todas as partidas são importantes, em todas as competições. A Copa da França é muito importante para nós. Demonstramos hoje que queremos ganhar essa competição. Continuaremos trabalhando para chegar ao jogo contra o Real em plena posse de nossos meios. Este mês de janeiro será muito importante para jogar bem e ter ritmo.”, afirmou.

O zagueiro Thiago Silva, capitão e um dos líderes do PSG, também deu sua declaração, elogiando o trabalho de todos os companheiros. “Nós respeitamos as instruções do treinador. Tivemos dez dias sem uma partida, o que sempre é difícil. Mas conseguimos manter uma alta intensidade e fazer o máximo em campo para obter o resultado, enfrentando um bom time. Jogamos muito bem, e quero felicitar toda a equipe. Devemos continuar trabalhando em equipe, todos juntos. Os próximos seis meses serão muito importantes para nós e para o clube. Estamos conscientes de nossas responsabilidades.”, disse.

Para finalizar, a joia Kylian Mbappé, que fez dois gols e deu uma assistência, ressaltou a importância de um bom início de 2018, já que a expectativa para a conquista de grandes títulos é grande. “Era importante começar bem. Nós nos classificamos, estamos satisfeitos. Agora vamos nos recuperar bem porque, quarta-feira, uma nova partida eliminatória nos espera. Nós queríamos respeitar o adversário ao marcar o máximo de gols. O grupo está bem, nós nos apreciamos, por isso é mais fácil se esforçar um pelo outro. Nós somos competidores, queremos ganhar tudo. Os próximos seis meses serão ainda mais emocionantes do que os seis primeiros.”, comentou.