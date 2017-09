San Lorenzo defende vantagem em duelo ante Lanús por vaga nas semifinais da Libertadores

Foto: Divulgação / Conmebol

Lanús e San Lorenzo definem nesta quinta, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Néstor Díaz Pérez, "La Fortaleza", em Lanús, quem se classificará no duelo de argentinos pelas quartas de final da Copa Libertadores 2017.

A equipe de Almagro, saiu na frente após vencer o jogo de ida no Nuevo Gasometro por 2 a 0. O artilheiro e capitão da equipe Blandi marcou os dois gols da vitória, que dá enorme vantagem ao time de Diego Aguirre. Para uma classificação direta dos Granates, só interessa uma vitória por três gols de diferença. O triunfo por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

O vencedor deste confronto irá disputar as semifinais com quem se classificar do confronto entre o também argentino River Plate, e o Jorge Willstermann, da Bolívia. No jogo de ida, melhor para os bolivianos, em vitória por 3 a 0 na altitude de Cochabamba.

Desacreditado por começo ruim, Aguirre tem o futuro no San Lorenzo sustentado pela Libertadores

Diego Aguirre pode hoje consolidar um bom retrospecto no torneio continental, caso se classifique diante do Lanús, o técnico com passagens recentes no futebol brasileiro por Internacional e Atlético Mineiro, irá para a sua terceira semifinal como técnico nos últimos sete anos. Porém, ainda convive com possibilidade de degola desde o início da competição, quando fez apenas um ponto nos três primeiros jogos da Libertadores.

A equipe estava no Grupo 4, ao lado de Atlético-PR, Universidad Católica e Flamengo e conseguiu a classificação nos últimos minutos de forma heroica sobre o rubro-negro carioca. Já contra o Emelec, nas oitavas de final, a história se repetiu na disputa de pênaltis. Aguirre repetirá a formação que venceu o jogo de ida.

Em busca do resultado, Jorge Almirón faz mistério, mas deve repetir equipe da última partida na competição

O time titular do Lanús para enfrentar San Lorenzo nesta quinta-feira ainda não está definido, mas ao que tudo indica seria o mesmo que foi derrotada na semana passada no Nuevo Gasometro. Foi a formação que começou o treino da manhã na última terça-feira no clube.



O meio campo Nicolás Pasquini, é uma das dúvidas para o jogo, em conversa com a imprensa local após o treinamento o jogador observou: "No primeiro jogo, nos encontramos sem espaços, não conseguimos gerar muitas situações de gols e cometemos erros. Devíamos estar cientes de que um gol contra nós nos complicaria muito".