Autor do gol da classificação do Napoli ante Fiorentina, Callejón enaltece experiência da equipe

(Foto: Francesco Pecoraro/GettyImages)

O Napoli venceu a equipe da Fiorentina pelo placar de 1 a 0 na tarde desta terça-feira (24), em partida válida pelas quartas de final da Coppa Italia, e garantiu a classificação para a semifinal da competição. O gol solitário do jogo foi marcado pelo espanhol José Maria Callejón. O autor do tento dos partenopeo falou ao Rai Sport na saída de campo:

"A Fiorentina joga muito bom futebol, passa bem a bola e tem grandes jogadores. Estávamos muito focados tática e psicologicamente, por isso agora estamos na semifinal da Copa da Itália e podemos olhar para a Serie A. Ganhamos graças à nossa experiência, já que a Fiorentina fez uma boa atuação esta noite."- Afirmou o atacante napolitano.

O Napoli só conhecerá seu adversário da semifinal amanhã à noite, quando a partida entre Juventus e Milan terminar. A atual bicampeã da competição é a também líder da Série A, Juventus, e, teoricamente, seria a equipe a ser evitada. Porém, Callejón desconversa e diz não escolher adversários:

“Nós não nos importamos com qual equipe acabamos enfrentando, estamos felizes por estar lá."

A semifinal da Coppa Italia é a única fase do torneio que terá partidas de ida e volta. O Napoli volta à campo no próximo domingo (29), jogando novamente diante do seu torcedor, dessa vez pela 22° rodada da Serie A, campeonato pelo qual os azzurri ainda nutrem esperanças de título, na terceira posição. O adversário será o Palermo, que ocupa a parte de baixo da competição e luta contra o rebaixamento.