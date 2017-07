Promessa da Juventus, jovem Riccardo Orsolini é emprestado à Atalanta

Orsolini vai ficar duas temporadas no time de Bérgamo (Foto: Divulgação/Atalanta BC)

Contratado pela Juventus em janeiro, o jovem ponta Riccardo Orsolini foi anunciado nesta sexta-feira (14) como novo reforço da Atalanta. Por empréstimo, o artilheiro do último Mundial Sub-20 ficará em Bérgamo por duas temporadas.

O ponta-direita de 20 anos despontou jogando a Série B pelo Ascoli, e, então, foi contratado pela Juventus por € 6 milhões, permanecendo no time de origem até o fim da temporada. No mês passado, vestiu a camisa 7 da Azzurra no Mundial Sub-20: marcou cinco gols e ajudou a seleção a ficar com a terceira colocação. No total, já tem oito gols em 12 partidas pela Itália.

No acordo, a Atalanta fica com a cláusula de opção de compra, mas o valor não foi divulgado. Caso seja acionada a cláusula, a Juventus tem opção de recuperar o jogador por outro valor não revelado.

Apontado como 'novo Robben' pela imprensa italiana, o ponta terá sua primeira oportunidade na Serie A.