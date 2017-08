Aubameyang admite vontade de voltar ao Milan, mas afirma: "Eles estão dormindo"

Aubameyang é o grande destaque do Borussia Dortmund (Foto: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

Em uma transmissão ao vivo realizada no Instagram, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang confessou, no último sábado (12), o desejo de retornar ao Milan, clube que o revelou para o futebol. No entanto, segundo o jogador do Borussia Dortmund, a diretoria milanista ‘está dormindo’, deixando-o sem reação quanto a uma transferência para o Diavolo.

“Eu quero voltar, mas eles estão dormindo. O que posso fazer?”, disse o atacante, na língua italiana, respondendo às perguntas dos torcedores. Em seguida, ele fez uma alusão ao locutor do San Siro depois de anunciar um gol seu: “E com o número 7...”.

+ Aubameyang marca duas vezes e Borussia Dortmund bate Milan em amistoso

O atacante francês M’baye Niang chegou a usar a camisa 7 do Milan em alguns jogos de pré-temporada, mas o jogador trocou de número, e agora utiliza a camisa 94.

Cria das categorias de base do Diavolo, Aubameyang foi vendido em 2011, por um valor muito baixo, ao Saint-Étienne. O atleta ficou duas temporadas no time francês e rumou à Alemanha para defender o Borussia Dortmund, onde se tornou um dos melhores atacantes do mundo.

Responsáveis por realizar as 11 contratações do Milan no atual mercado de transferências, o CEO Marco Fassone e o diretor esportivo Massimiliano Mirabelli nunca esconderam a vontade de tirar Aubameyang do BVB. O jogador seria o principal alvo para o ataque da equipe de Milão. Mas um entrave seria o alto preço que a cúpula do Borussia Dortmund pede para liberar o atacante: € 80 milhões (cerca de R$ 302 milhões).

+ Agente de Aubameyang critica Milan: "Disseram que ele não possuía qualidade técnica"

Após a declaração de Aubameyang, a Sky Sports da Alemanha afirma que o gabonês saiu do treino do Borussia Dortmund mais cedo neste domingo (13). Ele foi o único a deixar o campo de treinamento antes do término das atividades. O veículo relata que as negociações entre o Milan e o clube alemão podem ser retomadas nos próximos dias.

Outras opções

O Milan já contratou 11 jogadores para a temporada 2017/18. A diretoria, contudo, não está satisfeita e quer um grande atacante para comandar o setor ofensivo. Além de Aubameyang, os nomes de Andrea Belotti, do Torino, e Nikola Kalinic, da Fiorentina, são ventilados pelos arredores de San Siro.