Leicester recusa proposta da Roma por Mahrez e meia continua na Inglaterra

Google Plus

Mahrez era alvo da Roma desde a abertura da janela de transferências (Foto: Leicester City FC/Plumb Images/Getty Images)

O sonho dos romanistas de ter Riyad Mahrez em seu elenco parece não se tornará realidade. A Roma oficializou uma última proposta de € 37 milhões pelo meio campista nesta terça feira, mas a diretoria do Leicester City prontamente a recusou.

Segundo o jornal italiano Gazzeta Dello Sport, dirigentes da equipe italiana desistiram da contratação do atleta após o "não" do time inglês.

O valor estipulado por Mahrez é de € 44 milhões para clubes estrangeiros e € 55 milhões caso os interessados sejam do futebol inglês. Após a desistência da Roma, a diretoria italiana deve buscar novas alternativas para fortalecer o setor ofensivo. A mais provável seria de Juan Cuadrado, da Juventus, mas a equipe italiana também observa nomes como o do jovem Emre Mor, do Borussia Dortmund.

Mahrez foi eleito o melhor jogador da Premier League na temporada que rendeu o título inglês ao Leicester (2015-2016).