Napoli anula Nice, volta a derrotar franceses e avança à fase de grupos da Champions League

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Napoli voltou a derrotar o Nice, nesta terça-feira (22), na Allianz Riviera, e se classificou à fase de grupos da Uefa Champions League. A equipe italiana venceu os franceses novamente por 2 a 0, gols de José Callejón e Lorenzo Insigne.

O sorteio que define os grupos da Champions League está marcado para quinta-feira (24), às 13h, na arena Grimaldi Fórum, em Mônaco. Já o sorteio das chaves da Europa League ocorrerá na sexta-feira (25), às 8h, no mesmo local.

Napoli e Nice entrarão em campo novamente no próximo fim de semana. Às 15h45 do domingo (27), os italianos têm encontro marcado com a Atalanta, em Nápoles, pela segunda rodada da Serie A. Um dia antes, às 15h, os franceses enfrentarão o Amiens, fora de casa, valendo pela quarta rodada da Ligue 1.

Napoli domina e marca no segundo tempo

Brasileiro Dante disputa bola com ítalo-brasileiro Jorginho (Foto: Divulgação/SSC Napoli)

O Napoli realizou uma pressão asfixiante sobre o Nice desde o minuto inicial de jogo. Com seu estilo característico, buscando sempre o gol e não deixando o adversário ficar com a bola, o time de Maurizio Sarri controlou o time francês no primeiro tempo. Porém, não conseguiram balançar as redes.

Os italianos voltaram do intervalo com o mesmo ímpeto. Mas, diferentemente da etapa inicial, a equipe napolitano abriu o placar logo aos 48 minutos. Insigne buscou Hamsík em profundidade na ponta esquerda, o capitão do time cruzou rasteiro para a área e achou Callejón, livre, para estufar as redes.

Logo em seguida, Mertens fez uma linda jogada individual pelo centro e carimbou a trave esquerda de Cardinale. Já o Nice, cujas principais estrelas, Balotelli e Sneijder, estavam apagadas, explorou o lado esquerdo para tentar uma reação. Mas nada que assustasse Pepe Reina, goleiro do Napoli.

Os visitaram, por outro lado, seguiram incomodando. Insigne obrigou Cardinale a sujar o uniforme duas vezes. Mas os franceses tiveram duas boas chances na reta final de jogo. Aos 83 minutos, o Napoli saiu jogando errado, e Ganago teve a chance de empatar o duelo, mas finalizou em cima de Reina. Depois, Sneijder cobrou falta nas mãos do goleiro espanhol.

No entanto, nos minutos finais do embate, Insigne recebeu de Ghoulam na meia-lua da área e arrematou no canto esquerdo do goleiro. O gol selou a classificação do time italiano para a fase de grupos da Uefa Champions League, ainda que Lees Melou tenha acertado o travessão do Napoli.