Especulado no Barcelona, Insigne se declara ao Napoli: "Quero continuar com esta camisa"

Insigne marcou seu gol de número 50 com a camisa do Napoli (Foto: Getty Images/Francesco Pecoraro)

Na tarde dessa terça-feira (22), a equipe do Napoli visitou o Nice no Allianz Riviera e, jogando bem, superou os franceses pelo marcador de 2 a 0, gols de José Maria Callejón e Lorenzo Insigne. O placar sacramentou a classificação dos italianos para a fase de grupos da Uefa Champions League. Os comandados de Maurizio Sarri já haviam vencido o primeiro confronto na semana anterior, pelo mesmo placar.

Autor de um dos tentos, Insigne foi um dos atletas mais assediados do elenco Partenopei após a partida. Em entrevista pós-jogo, o italiano comentou sobre a boa atuação e vitória na França:

“Nós fizemos uma ótima partida, jogando em equipe. Não foi fácil, mas sempre nos unimos e nunca perdemos a cabeça. Tivemos uma grande maturidade, mas devemos nos voltar ao desafio contra a Atalanta, que no ano passado nos causou problemas. Não precisamos pensar em ser anti-Juventus, só temos que pensar em fazer nosso campeonato. O mesmo é válido para a Champions League: só temos que pensar em jogar bem, então aqueles que merecem seguirão a diante.”, afirmou.

O atacante estaria na mira do Barcelona, que busca reconstruir seu elenco após a saída do brasileiro Neymar. Recentemente, o ex-jogador napolitano, Ciro Ferrara, afirmou à Premium Sport: “Ele [Insigne] é um jogador que poderia facilmente substituir Neymar em Barcelona". Perguntado sobre a declaração, Lorenzo foi enfático:

“Obrigado, mas eu quero continuar com esta camisa. Barcelona é o sonho de todos, mas agora estou interessado em jogar com esta camisa", confessou o atacante, após a classificação.

Envolvido em algumas polêmicas passadas, Insigne vive o que talvez seja sua melhor fase na carreira. Nesta partida contra o Nice, o ponta do Napoli atingiu a marca de 50 gols vestindo as cores da equipe do sul da Itália. E, de acordo com o próprio, este número deve continuar subindo: “Eu quero jogar com a camisa azul”, concluiu.