Após mal-estar com Neymar no PSG, Cavani entra na mira de clubes italianos

Artilheiro do time na última temporada, Cavani deve enfrentar dificuldades fora de campo com o brasileiro Neymar (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

O mal-estar ocorrido entre Neymar e Cavani na última rodada da Ligue 1 pode gerar consequências duras para o Paris Saint-Germain. O evidente descontentamento do atacante Edinson Cavani ligou um alerta no mercado de transferências, e alguns dos gigantes clubes europeus pretendem se aproveitar da situação. O jornal inglês Daily Mail, reportou nesta quinta-feira (21), que interessados não faltam, caso o uruguaio opte por deixar o clube francês.

Com o futuro incerto, Napoli, Internazionale e Juventus já começaram a se mexer para contar com Cavani. O interesse na contratação do atacante deve ser a pauta principal na janela de transferências de janeiro. Porém, caso os italianos queiram contar com o uruguaio no elenco, terão que entrar na briga com Real Madrid, Everton e Chelsea, outros clubes interessados no futebol do atleta.

Além da briga com outros gigantes europeus, um dos pontos que pode brecar uma possível vinda para o futebol italiano é o salário do jogador. Atualmente, o atacante de 31 anos recebe € 120 milhões por temporada, valor considerado alto, ainda mais pela idade avançada do atleta.

Salários à parte, o Napoli é quem deve manter as maiores esperanças, uma vez que o atacante uruguaio viveu passagem marcante pelo clube Partenopei. Com a camisa napolitana, foram três temporadas (2010-2013) e 104 gols, tornando-se um dos ídolos da torcida. Além disso, Cavani já deixou claro, em inúmeras entrevistas, que só retornaria à Itália vestindo a camisa do clube de Nápoles.

Enquanto não decide seu futuro, o uruguaio segue balançando as redes pelo clube parisiense, onde atua desde 2013. Já são sete gols em seis jogos na atual temporada. Em 2016/17, Cavani anotou 35 gols na Ligue 1, artilheiro absoluto do clube na campanha do vice-campeonato.