Roma sofre, mas vence Qarabag para acabar com retrospecto negativo como visitante

Em partida válida pela segunda rodada do grupo C da Uefa Champions League, a Roma viajou até o Azerbaijão para visitar o Qarabag, no Baku Stadium. Os romanos concluíram a tarefa de vencer o time tri-campeão da liga nacional do país, considerado o elo mais fraco do grupo junto de Chelsea e Atlético de Madrid. Depois de empatar com o Atlético de Madrid na primeira rodada, os giallorossi venceeram os donos da casa por um placar apertado de 2 a 1 com gols de Manolas, Dzeko para a Roma e Pedro Henrique descontando para os anfitriões.

Sem vencer há 9 partidas fora de casa na Champions League, os visitantes foram para cima dos donos da casa que haviam estreado com uma derrota de 6 a 0 contra o Chelsea. Apesar de algumas deficiências técnicas, tentou impor o jogo e agredir a Roma. Tarefa que não foi concluída com sucesso na partida desta quarta-feira (27).

Agora, as duas equipes voltam à campo somente dia 18 de Outubro. O Qarabag recebe o Atlético de Madrid, enquanto a Roma vai à Londres visitar o Chelsea.

De primeiro momento foi visível que os italianos não estavam para brincadeira. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Manolas recebeu um cruzamento de Pellegrini após sobra no escanteio, e abriu o placar para os romanos. Embora tentassem, os anfitriões não conseguiam propor o jogo, além disso, mostravam uma fragilidade defensiva que foi aproveitada pelo adversário.

Tal fragilidade ficou evidente mais uma vez aos 15 minutos de jogo. Dzeko recebeu lançamento, que dominou e bateu forte para abrir 2 a 0 marcando o seu sétimo gol na temporada, o primeiro na competição. A partir do segundo gol, os giallorossi acabaram dando espaço para o Qarabag que passou a incomodar com o brasileiro Pedro Henrique, além de abusar da velocidade para ir para cima da zaga italiana, o camisa 10 procurava finalizar de fora da área para que o atacante Ndlovu pudesse se aproveitar da sobra.

Adiantando a marcação para facilitar na interceptação da bola, o meio-campista Gonalons acabou caindo na pressão adversária, e perdeu a dividida na saída de bola para o atacante Ndlovu, no qual serviu o brasileiro Pedro Henrique, em um passe cruzado para diminuir o marcador chutando para marcar o primeiro gol do Qarabag na Uefa Champions League e entrar para a história do clube.

Depois do gol, a Roma tentou ensaiar uma pressão, mas viu a chance de El Shaarawy parar no goleiro Sehic, que fez boa defesa após escanteio. Mesmo atrás do marcador, o Qarabag passou a valorizar a posse de bola e acionar Pedro Henrique nas tratativas de ataque, o brasileiro ia para cima da marcação mas era rapidamente desarmado. A Roma pouco criou com alguns chutes de fora da área, mas o jogo passou a ser faltoso e muitas vezes parado pela arbitragem, que logo encerrou a primeira etapa, em um momento em que a partida se encaminhava para um ritmo lento.

Com o início da segunda etapa, o Qarabag acelerou e encurralou a Roma em seu campo defensivo. Aos 4 minutos, o meio-campista brasileiro, Michel arriscou em um chute forte de fora da área que assustou Alisson e animou a torcida presente embaixo de chuva no Baku Stadium. A Roma se viu incomodada com a postura adotada pelo time adversário e respondeu na mesma moeda com Defrel chutando rasteiro na entrada da área mas vendo Sehic executar boa defesa nos pés da trave.

Considerado o azarão do grupo, o Qarabag jogou de igual para igual contra os italianos (Foto: AFP/Tofic Babayev/Getty Images)

Depois do sufoco sofrido, os giallorossi começaram a encaixar as suas jogadas defensivas, em especial, com Kolarov que era bastante acionado pelos lados do campo. Além do lateral, Dzeko era outro jogador muito procurado na criação de jogadas, servindo os pontas que se projetavam dentro a área, como por exemplo, Defrel que ficou cara a cara com Sehic, mas contou com outra defesa providencial do goleiro.

Vendo o seu time com pouca criatividade do meio para frente, o técnico Eusebio Di Francesco promoveu alterações com Alessandro Florenzi e Daniele De Rossi em campo. Nitidamente a Roma ganhou mais posse de bola, mas ainda pecava na criatividade. O Qarabag por sua vez, mantinha um ritmo mais veloz quando tinha a bola e passava a ser mais objetivo, entretanto, não levaram maiores preocupações para a defesa italiana.

Com um final de segundo tempo morno, a Roma volta do Azerbaijão com os 3 pontos na bagagem, mas com o gosto amargo de uma atuação abaixo do esperado para um dos candidatos ao título da Serie A.