Com segunda etapa impecável, Lazio vira e goleia Sassuolo no Estádio Olímpico

Neste domingo (1º), a Serie A amanheceu a todo vapor. Vivendo um bom momento na Uefa Europa League e no campeonato nacional, a Lazio recebeu o Sassuolo no Estádio Olímpico e não tomou conhecimento do rival, aplicando uma 'sonora' goleada, para delírio de seus torcedores: 6 a 1.

Os romanos até saíram perdendo, após tento de Berardi, aos 34 minutos do primeiro tempo. Todavia, mostrando enorme poder de reação e muita sede de vencer, a equipe de Simone Inzaghi foi pra cima e construiu sua goleada na segunda etapa. Os gols laziales foram anotados por Luis Alberto (2), Parolo (2), De Vrij e Immobile.

Com a vitória, a equipe da capital se manteve na quarta posição, com 16 pontos somados. O Sassuolo ocupa a 17ª posição da Serie A, com apenas quatro pontos.

Devido à parada para a Data Fifa, período para a realização de jogos entre seleções, os campeonatos europeus fazem uma pausa de duas semanas. A Lazio terá a difícil missão de bater a Juventus, em Turim, somente no dia 14 de outubro. Já o Sassuolo entra em campo contra o Chievo Verona, em casa, no dia 15.

Resumo da partida

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Vindo de um empate contra a Spal no último final de semana, a equipe biancocelesti tinha a preocupação de vencer para seguir entre os cinco melhores da classificação. O jogo parecia tranquilo, até Domenico Berardi inaugurar o placar aos 34 minutos de jogo. Com o tempo correndo e o marcador atrás, a equipe de Simone Inzaghi acordou para o jogo somente nos acréscimos, quando Luis Alberto igualou a partida, mudando o ânimo dos donos da casa.

No início da segunda etapa, a Lazio era outra dentro de campo. Logo aos 10 minutos, o zagueiro De Vrij recebeu cruzamento de Luis Alberto em virou para os Biancocelesti. A partir do 2 a 1, os donos da casa não deram margem pro erro e partiram para cima de um frágil Sassuolo, que sequer conseguia explorar os contra-ataques. Logo aos 13', Luis Alberto, o destaque da partida, marcou o terceiro.

Mesmo com a vantagem tranquila, os romanos não se deram por satisfeitos e demonstraram fome de gol até o último minuto de confronto. Depois do terceiro tento, o Sassuolo foi sufocado pela marcação alta da Lazio, demonstrando uma ansiedade grande em seu setor defensivo, cometendo inúmeros erros.

Cientes disso, os biancocelesti envolviam o adversário em uma rápida troca de passes, e logo conseguiram chegar ao quarto gol com Parolo, consolidando a goleada e desanimando, de vez, a equipe neroverdi. Com a vitória decretada, a Lazio continuou buscando ampliar o placar. Parolo foi às redes novamente, após pegar a sobra de um chute poderoso de Lulic: 5 a 1.

Ainda houve tempo para o artilheiro Ciro Immobile deixar a sua marca. Na reta final da partida, o camisa 17 laziale sofreu penalidade e foi pra cobrança, anotando o sexto gol da equipe da casa e dando números finais a partida.