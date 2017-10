Dérbi de Milão: defesa da Inter se destaca no início desta temporada e leva a melhor sobre Milan

Skriniar e Bonucci se enfrentarão no domingo, no estádio San Siro (Arte: Rodrigo Rodrigues/VAVEL.com)

A oitava rodada da Serie A reserva três grandes jogos aos fãs de futebol italiano. Além de Juventus x Lazio e Roma x Napoli, que jogam neste sábado (14), Internazionale e Milan protagonizam o tradicional Derby della Madoninna, em Milão, no domingo (15). Um dos atrativos do dérbi de Milão é o setor defensivo. Pensando nisso, a VAVEL Brasil preparou um especial para analisar o desempenho das zagas nerazzurri e rossoneri.

Com o reforço do eslovaco ao lado de Miranda, defesa da Inter se destaca antes de dérbi contra Milan

O setor defensivo da equipe dirigida por Luciano Spaletti vem sendo um dos destaques até o momento. O comandante colocou ordem na casa e, com a chegada de reforços, ajeitou a retaguarda nerazzurra. Na temporada anterior, com praticamente os mesmos jogadores, o time sofreu muitos gols e ficou de fora de qualquer competição europeia.

Quem vem fazendo a diferença no setor é o Milan. Calma, não é o seu arquirrival, mas sim o jovem Milan Skriniar. O eslovaco chegou meio na surdina, vindo de uma boa temporada na Sampdoria e tem feito ótimas partidas juntamente com Miranda que consegue exercer seu papel de líder e deixar seu companheiro mais tranquilo. Skriniar já até marcou com a camisa nerrazzurra: foi na vitória por 2 a 0 diante do Crotone, já no fim do jogo, quando o placar apontava 0 a 0.

Skriniar e Miranda comandam a zaga da Inter (Foto: Marco Luzzani/FC Internazionale)

A Inter tem até o momento a defesa menos vazada da Serie A, com apenas três gols sofridos em sete jogos, tendo passado quatro jogos sem ser vazado. Apesar disso, o time já concedeu 78 chances de gol aos seus adversários na Serie A; mas Samir Handanovic continua sendo muito importante, com defesas impressionantes em jogos duros que os nerazzurri já enfrentaram esse ano.

Bonucci chega como estrela, mas defesa do Milan acumula erros individuais e coletivos

Para se tornar subitamente competitivo, o Milan investiu pesado em todos os setores do time para esta temporada, e a defesa foi amplamente reforçado com dois nomes pesados: Mateo Musacchio e Leonardo Bonucci. No total, foram gastos € 60 milhões, somente nessas duas contratações.

Mas o que a torcida milanista tem visto não vem correspondendo às expectativas. Em sete rodadas, o time oscilou bastante e sofreu dez gols. Nem mesmo a mudança tática promovida pelo treinador Vincenzo Montella – trocou o 4-3-3 pelo 3-5-2 – surtiu os efeitos esperados, já que o time continua a errar sistematicamente.

Além de Bonucci, que trouxe uma expectativa muito grande com sua chegada, outro jogador que tem desapontado é o jovem Alessio Romagnoli. O italiano ficou toda a pré-temporada se recuperando de uma lesão no joelho e demorou para voltar à ativa; quando o fez, ainda se mostrou abaixo do esperado.

Musacchio e Bonucci comemoral gol (Foto: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images)

O único que vem "segurando a barra" é o argentino Musacchio, com atuações seguras, ainda que esteja longe do ideal. Os erros de seus companheiros tem sido fatais, assim como o colombiano Cristián Zapata na derrota inesperada para a Sampdoria, em Gênova, pela sexta rodada da Serie A.

Agora, os dois setores defensivos serão testados para ver se haverá alguma mudança significativa nesses dias em que o campeonato ficou parado devido à Data Fifa.