Dybala desconversa sobre negociações e afirma estar focado no presente:''Não faço planos''

Dybala comemorando um gol pela Série A (Foto: Google/Getty Imagem)

Vivendo Serie A artilheira e portando a 10 na Juventus, Paulo Dybala se consolidou, nas últimas temporadas, como um dos grandes nomes do futebol europeu. Sem dúvida, o status de 'estrela' faz do argentino um dos nomes mais cobiçados do mercado.

Após ter seu nome especulado em diversos clubes do velho continente, entre eles o Barcelona e o Real Madrid, o argentino revelou em entrevista que não fará promessas de 'fidelidade eterna' aos torcedores da Juventus. O jogador afirmou que seu desejo atual é ganhar tudo que puder, por onde passar.

"Não quero fazer promessas, especialmente porque não depende exclusivamente de mim. Eu não fico me questionando: 'É o meu último ano e vou embora'. Eu não faço planos. Vivo o presente e quero ganhar tudo o que puder' aqui', afirmou.

Durante as Eliminatórias Sul-Americanas, Dybala recebeu grandes críticas do torcedor argentino, após afirmar em entrevista que era 'difícil atuar ao lado de Messi'. Porém 'La Joya', como é conhecido pelos torcedores, explicou que tudo não passou de má interpretação e que considera Lionel Messi o Maradona da sua geração.

''Sempre gostei do Ronaldinho, mas Leo é como Maradona para aqueles da minha geração. É uma honra jogar com ele. É um líder nato", elogiou.

Apesar de ter seu nome estampado nos jornais espanhóis por conta de uma possível transferência para equipe catalã, Dybala parece estar tranquilo e feliz com o seu desempenho na Itália. O camisa 10 falou sobre a Bola de Ouro, revelou ambicionar o posto de melhor do mundo e elogiou o brasileiro Neymar, que, na opinião do argentino, é quem está mais próximo de fazer frente à Messi e Cristiano Ronaldo.

''Messi e Cristiano Ronaldo têm feito coisas incríveis, mas Neymar está muito próximo do nível deles e tem uma possibilidade de ganhar a próxima Bola de Ouro. Eu estou à espera, e tenho trabalhado bastante para chegar a esse nível e também conquistar prêmios individuais'' , concluiu.