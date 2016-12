Wenger nega vendas de Özil e Sánchez e garante: "Permanecerão pelos próximos 18 meses"

Indo embora? Segundo Wenger eles não vão a lugar nenhum nos próximos 18 meses (Foto: David Price / Getty Images)

Alexis Sánchez e Mesut Özil têm sido os pilares ofensivos do Arsenal desde que ambos ficaram juntos com a chegada do chileno em 2014 - o alemão foi a Londres um ano antes. Contudo, ambos estão indo para os últimos 18 meses de contrato e nada se resolveu sobre renovação. Nesta quinta-feira (8), o treinador dos Gunners, Arsène Wenger disse que não os venderá no próximo verão europeu e, caso não consiga o prolongamento, afirmou estar preparado para perdê-los à custo zero.

Nos últimos meses, especulações sobre a venda de um dos dois aumentou-se dada as frustradas temporadas passadas para o clube londrino e mesmo com ambos mostrando o seu contentamento de permanecer, as negociações contratuais não mostram progresso, dando alimento aos boatos. Wenger, por sua vez, não pretende fazer o mesmo que aconteceu com van Persie em 2012 quando teve de vendê-lo para não sair sem custo.

"Não importa o que aconteça [com as negociações], eles vão continuar conosco por esses 18 meses e espero que por mais tempo", comentou o técnico, que foi sincero ao não garantir nada aos torcedores em relação aos seus contratos. O francês, porém, questionou sobre a possibilidade de Alexis ir para a China, visto que há uma proposta envolvendo muito dinheiro na mesa. "Por que jogar na China se ele está na Inglaterra?", indagou.

O assunto é sempre pauta na imprensa inglesa, dada a importância de ambos para o clube. Falando sobre o caso também, Arsène pediu para que os profissionais da imprensa parassem de perguntar sempre sobre este assunto. "Vocês perguntam sempre a mesma coisa, o que não apressa as negociações", afirmou.

Por fim, o treinador ainda desmentiu a possibilidade de o assunto atrapalhar a harmonia no vestiário, exaltando o profissinalismo de todos. "Somos profissionais e ainda temos 18 meses de trabalho juntos, o que acredito não ser um problema", declarou o técnico, que ainda revelou que a última proposta de negociação será o máximo que o clube poderá fazer. "Negociações são assim: quanto menos você fala, melhor", acrescentou.