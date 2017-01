Ibrahimovic é eleito melhor jogador da Premier League em dezembro

Foto: Divulgação/Manchester United

A boa fase do Manchester United reapareceu. Os red devils estão na sexta colocação da Premier League com 39 pontos. Louvável, levando em conta que o time de José Mourinho teve um início de temporada abaixo do esperado, chegando a ficar no meio da tabela e longe dos líderes. Desempenho alarmante se for comparado com o nível dos atletas contratados na pré-temporada (Ibrahimovic, Pogba e Mkhitaryan).

Porém, dois dos reforços foram destaque nesta quinta-feira (13). O atacante sueco Ibrahimovic foi eleito pela Premier League como o melhor jogador de dezembro. Já Mkhitaryan teve seu gol "estilo" escorpião escolhido como o mais bonito do mês. Os dois posaram com os prêmios em mãos.

Desde que chegou ao Manchester, Zlatan já marcou treze gols em 19 partidas. No mês de dezembro, foi decisivo em partidas contra o Sunderland, West Ham, Middlesbrough e West Bromwich, marcando gols em três destes quatro duelos. Junto de Pogba, são os principais nomes dos diabos vermelhos no ano.

O armênio, no entanto, vem crescendo desde que veio de Borussia Dortmund. Após ficar machucado e encostado no banco de reservas, Mkhitaryan virou peça chave no setor ofensivo de Mourinho. Na rodada do Boxing Day no dia 26, o meia marcou o terceiro gol da vitória sobre o Sunderland. O jogador tocou a bola com o calcanhar por cima do seu próprio corpo.