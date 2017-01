Wenger ameniza reação de Sanchéz após saída: "Todos ficam frustrados ao serem substituídos"

Foto: Divulgação/Arsenal

O Arsenal visitou o Swansea no Liberty Stadium neste sábado (14), e não teve problemas em vencer os galeses. Pela 21ª rodada da Premier League, os Gunners venceram por 4 a 0, com dois gols contra, um de Olivier Giroud e outro de Alexis Sánchez.

No fim da partida, Sánchez foi substituído por Danny Welbeck e não reagiu bem com a decisão do técnico Arsène Wenger. O treinador comentou sobre a reação do chileno após o jogo.

"Todos os jogadores ficam frustrados quando saem de jogo. Alguns demonstram, outros não. Estou tempo o suficiente na área pra saber isso. Apenas faço a decisão que acho certa e é isso.", disse Wenger. "Ele é um bom rapaz que se dedica muito e quer fazer, sempre, o melhor pro time. Mas cada cultura é diferente. Alguns sul-americanos são um pouco diferentes dos europeus, europeus do sul são diferentes dos do norte. Você deve respeitar isso. Por isso somos uma equipe com diversas nacionalidades."

Sánchez soma 14 gols e 7 assistências na temporada, sendo o jogador mais envolvido em gols até então na Premier League.

"Sánchez é muito influente, se você olhar os números. Mas nós também temos jogadores no banco que são atacantes e precisam competir. Estávamos vencendo por 4 a 0. Özil também está de volta após ficar doente, então foi uma boa oportunidade de não ser estúpido.", acrescentou Wenger.

Perguntado se vai conversar com o jogador sobre o incidente, Arsène disse que sempre fala com Alexis.

"Nós sempre conversamos, sobre tudo. Honestamente eu não posso nem responder. Eu não ligo pra isso. Eu vejo como os jogadores estão jogando quando estão em campo, quão confortáveis estão, porque Welbeck não têm jogado por dois anos. É muito importante quando um jogador de 25 anos com ritmo jogo na seleção entra em campo. Você tem a oportunidade de dar tempo de jogo pra ele, o que é vital pro jogador que volta de uma lesão tão longa.", finalizou Wenger.