Mourinho mostra insatisfação após empate com Stoke: "É claro que estou desapontado"

(Foto: Lindsey Parnaby/Getty Images)

Na tarde deste sábado (21), o Manchester United foi até o Britannia Stadium encarar o Stoke City. Ao fim da partida, o placar de 1 a 1 deixou os red devils na sexta colocação da Premier League. No entanto, para o técnico José Mourinho, o resultado não mostrou o que foi o jogo.

O português comentou que não ficou feliz com o ponto conquistado nos acréscimos, alegando melhor futebol mostrado pelo seu time. "É claro que estou desapontado. Mais uma vez que eu digo que um empate é um bom resultado quando o adversário é melhor do que você e um empate é um bom resultado quando você está sendo dominado [pelo adversário] e no final você consegue sair com esse ponto. Mas quando você é a equipe que vai atrás do resultado e que cria as chances, obviamente, eu não posso ser feliz com um ponto", afirmou.

O treinador reiterou o desejo de sair com a vitória, declarando que o time foi dominante, sendo um crime caso o United saísse derrotado no interior da Inglaterra. Mas nem só sobre o mal resultado fora de casa que Mourinho falou. Segundo ele, o time novamente mostrou entrosamento e espírito vencedor para buscar o resultado.

"Nada de errado com a conexão entre a equipe e os torcedores. Todo mundo acredita até o final, mas você tem que ser muito forte para acreditar quando você começa o jogo imediatamente perdendo chances e algumas delas chances muito fáceis e, além disso, você marca um gol contra. Então é difícil, mas novamente o espírito foi fantástico", disse o português.

Por fim, o técnico comemorou o momento de Rooney, que marcou o gol número 250 da carreira pelo Manchester, sendo o maior artilheiro do time. "É maravilhosa e permanece na história de nosso clube por muitos, muitos anos com certeza. Acho que é hora de ele aproveitar", encerrou.