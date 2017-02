Torcedores chilenos convocam marcha pela transferência de Alexis Sánchez

Foto: Alex Grimm/Getty Images

A má fase do Arsenal não vem só desagradando torcedores dos Gunners. Torcedores chilenos convocaram um protesto pelas redes sociais, reinvindicando a transferência de Alexis Sanchez, destaque da seleção chilena e atacante dos Reds, para um clube com mais jogadores de alto nível.

Até o momento, o ato, denominado "Marcha para que Alexis Sánchez deixe o Arsenal", tem a confirmação de 10 mil pessoas, além de outras 10 mil interessadas em comparecer. O protesto está previsto para ocorrer no dia 1º de março, na Praça Baquedano, no centro de Santiago.

Na descrição do evento, os organizadores afirmam: “Nós, chilenos, estamos cansados de ver uma de nossas estrelas trabalhando sozinho para que sua equipe siga em frente. Não queremos que ele jogue no Real Madrid, tampouco volte ao Barcelona. A verdade é que não nos importa em que equipe jogue, só queremos vê-lo lutar junto com outros dez para conseguir resultados. Não mais sozinho”.

O time londrino se encontra na quarta posição do Campeonato Inglês, com 50 pontos. Alexis Sánchez, pelos Gunners, tem 17 gols em 25 partidas, e é o artilheiro do time.