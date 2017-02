Guardiola lamenta empate, mas elogia atuação do City contra Huddersfield

Foto: Divulgação/Manchester City

Em uma tarde de sábado (18) pouco agradável, na disputa válida pela quinta rodada da Copa da Inglaterra, o Manchester City empatou no John Smith's Stadium por 0 a 0 contra o Huddersfield Town. Apesar do resultado, Pep Guardiola falou com a imprensa e diz que foi uma boa exibição, dadas as circunstâncias da partida.

Huddersfield, em boa forma no Campeonato, organizou um jogo de rugby no início desta semana, deixando o campo longe de condição intocada. "Não, não foi frustrante. Foi um jogo de Copa contra uma das melhores equipes do Campeonato e sabemos o quão difícil é jogar equipes deste estilo, neste estádio onde houve jogo de rugby há dois dias", analisou.

Pep ainda elogiou a equipe rival, mas não deixou de dá mérito ao próprio trabalho: "São uma equipe muito, muito boa, mas fizemos um bom desempenho, especialmente no primeiro tempo, quando criamos muitas chances de marcar gol. Parabéns ao Huddersfield, é claro. Em duas semanas vamos vê-los novamente no Etihad, disse o técnico italiano.

Antes de voltar a enfrentar o time da segunda divisão inglesa, City tem encontro marcado com o Mônaco, e Pep falou sobre o duelo na Champions: "Vamos jogar uma repetição, essas são as regras. Em outros países, eles jogam dois jogos e têm tempo extra e penalidades, mas aqui vamos jogar uma repetição. "Depois do jogo da próxima terça-feira contra o Mônaco teremos uma semana e quando voltarmos de Abu Dhabi vamos jogar esse jogo", disse.

Próximo confronto do Manchester City no jogo de ida, pela Liga dos Campeões, contra o Mônaco, na próxima terça-feira (21), às 16h45.