Após nove meses do título da Premier League, Claudio Ranieri é demitido do Leicester

Google Plus

Ranieri ficou 19 meses à frente do Leicester City (Foto: Michael Regan/Getty Images)

Depois de nove meses do título histórico da Premier League, o italiano Claudio Ranieri foi sacado do cargo de treinador do Leicester City, nesta quinta-feira (23). O comandante não suportou a pressão após a derrota para o Sevilla, por 2 a 1, nessa quarta-feira (22), pela Uefa Champions League, e acabou demitido.

Embora tenha classificado o Leicester na primeira colocação na fase de grupos da Champions League, o técnico não conseguiu fazer a equipe engrenar na Premier League. Com 21 pontos, os Foxes ocupam a 17ª posição na tabela de classificação. O Leicester está a apenas um ponto do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, Hull City.

Vice-presidente do clube inglês, o bilionário Aiyawatt Srivaddhanaprabha lamentou a saída do técnico, mas afirmou que os maus resultados na temporada vigente o deixou sem saída. “Essa foi a decisão mais difícil que tivemos de fazer em quase sete anos desde que a King Power adquiriu o Leicester City”, disse. “Mas somos obrigados a colocar os interesses de longo prazo do clube acima de todo o sentimento pessoal, não importa o quão forte possa ser”.

“Nunca foi nossa expectativa de que as façanhas extraordinárias da temporada passada deveriam ser replicadas nesta temporada. Na verdade, a sobrevivência na Premier League foi o nosso primeiro e único alvo no início da campanha. Mas agora estamos diante de uma luta para alcançar esse objetivo e sentimos que uma mudança é necessária para maximizar a oportunidade apresentada pelos últimos 13 jogos”, afirmou o dirigente.

Ranieri chegou ao King Power Stadium em julho de 2015 e conduziu a equipe ao maior feito da história do clube: vencer a Premier League 2015/16, superando a concorrência de times badalados como Tottenham, Arsenal e Manchester City. O feito rendeu a ele o prêmio de melhor técnico do ano da Fifa, concedido em 9 de janeiro de 2017.

Enquanto o Leicester não contrata outro técnico para o lugar de Ranieri, o treinador interino Mike Stowell, com auxílio do assistente técnico Craig Shakespeare, assumirá o time contra o Liverpool, na próxima segunda-feira (27), às 17h, em casa, pelo encerramento da 26ª rodada da liga inglesa.