Watford encerra negociações e anuncia contratação de meia Will Hughes, promessa do Derby

Foto: Reprodução / Twitter / Watford FC

O mercado europeu não para! Neste sábado (24), o Watford anunciou a contratação do meia Will Hughes, jogador que era do Derby County e se apresenta como uma grande promessa do futebol inglês, sendo elogiado por muitos especialistas. Os clubes não oficializaram o valor da transferência, mas a imprensa da terra da rainha acredita que os número giram em torno de £ 4.5 milhões, podendo chegar a £ 7 milhões.

Há pelo menos duas temporadas, o armador inglês vinha sendo especulado nos mais diversos clubes da Premier League, confirmando o seu real potencial como jogador. Os Hornets, neste verão europeu, tomaram a frente e ficaram com o atleta num acordo de cinco anos, firmando o período final de desenvolvimento e início do auge do atleta. O ex-camisa 19 do Derby está disputando a Eurocopa sub-21 com a Inglaterra e se apresentará ao novo clube no término dela para realizações de exames médicos.

Hughes tem 22 anos, porém sua experiência transcende para alguém de sua idade. Com quase 190 aparições pelo Derby County, o meio-campista iniciou sua carreira profissional aos 16 anos, quando estreou em 2011 pelos Rams. Além das atuações pelo clube, o jogador também passou pelas categorias de base da Inglaterra, tendo marcado, por exemplo, duas vezes vestindo a camisa do sub-21.