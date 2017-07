Vice-campeão do Europeu Sub-21, atacante Sandro Ramírez é contratado pelo Everton

Google Plus

Foto: Everton FC / via Getty Images

O Everton confirmou na manhã desta segunda-feira (3) a contratação do jovem atacante espanhol Sandro Ramírez, por um valor de £ 5,2 milhões. O jogador de 21 anos assinou um contrato de quatro anos com o clube inglês.

Sandro estava recentemente atuando pelo Málaga, da Espanha. Na temporada passada, marcou 14 gols na liga, sendo fundamental na campanha do seu time. O atleta disse estar muito feliz com a negociação, além

"Este é um grande passo na minha carreira", disse Sandro à EvertonTV. "É um grande salto na minha carreira vir para a Premier League e para um clube como o Everton, que é o clube ideal para mim, que tem um grande técnico, do qual irá continuar ajudando no meu desenvolvimento e na confiança para melhorar o meu jogo", acrescentou.

O espanhol ainda comentou da sua ansiedade em iniciar os trabalhos, além de mostrar vontade de conhecer os novos colegas de trabalho, querendo participar de maneira positiva do 'pacote de transferências' que o Everton promoveu para esta temporada. "Temos um elenco muito bom, e eu estou muito feliz de poder competir por troféus aqui no Everton", comemorou.

Iniciou sua trajetória na base do Las Palmas, até 2009–10 quando foi negociado com o Barcelona. Foi incorporado ao Barcelona B na temporada 2013–14. A estreia pelo Barcelona principal ocorreu em 2014, e logo na estreia marcou o seu primeiro gol no profissional. Em 2016, foi vendido ao Málaga, por onde ficou até recentemente.

O jogador disputou recentemente a Euro Sub-21 na Polônia, chegou perto do título, porém, perdeu para a Alemanha na final, e acabou ficando com o vice. Disputou 4 partidas, marcando apenas 1 gol no torneio.

Podemos dizer, que, apesar de ser muito jovem, Sandro já conseguiu títulos que muitos jogadores experientes não conseguiram ainda, como a Uefa Champions League, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa.