Mourinho aponta evolução de Rashford e não descarta parceria com Lukaku

Ambos jogaram em times diferentes na pré-temporada, mas devem ser testados juntos (Foto: Kevork Djansezian / Getty Images)

O Manchester United deu o pontapé inicial na sua pré-temporada neste sábado (15). E começou bem, vencendo o LA Galaxy por 5 a 2, com gols de Martial, Mkhitaryan, Fellaini e dois de Marcus Rashford. Além da vitória convincente, a partida proporcionou a estreia de Romelu Lukaku e Victor Lindelof, principais nomes trazidos pelos Red Devils nesta janela de transferência. Depois do jogo, José Mourinho, treinador da equipe, disse em entrevista que pretende testar o inglês e o belga juntos, além de elogiar o novo contratado.

Rashford explodiu para o mundo do futebol há duas temporadas, quando implemente uma sequência importante de jogos no fim daquela época, incluindo gol em vitória sobre o rival Manchester City. Lukaku, por outro lado, é novo na equipe e Mourinho tentará encontrar uma forma de fazer os dois jogarem juntos. "Rashford estava numa equipe diferente de Lukaku, mas, nesta pré0temporada, testaremos ambos na mesma equipe, o que acredito que possa funcionar também", declarou.

O português falou à imprensa a sua primeira impressão sobre o belga de 24 anos. “Algo bom de hoje, para mim, é ver que [Lukaku] é um jogador coletivo. Ele não é egoísta. Não é obcecado com gols. Ele não estava tão preocupado sobre si mesmo, mas sim, com o desempenho da equipe”, disse.

Porém, o português não deixou de mencionar Marcus Rashford, autor de dois gols da vitória do time. “Ele se desenvolveu muito. É um processo de evolução natural. Na última pré-temporada, todos diziam que seria difícil para ele jogar comigo. No fim, creio que ele foi um dos jogadores com mais aparições. Ele jogou as partidas mais importantes da Europa League, que é algo como uma pré-Champions League, e ele está aprendendo muito”, disse.

“Ele é um grande profissional, com atitude. Não marcar gols é parte da evolução. Nós temos certeza que marcará mais gols nesta do que na última temporada”, completou Mourinho.