Brighton bate recorde pessoal de transferência e contrata meia Propper, ex-PSV

(Foto: Divulgação/Brighton & Hove Albion)

O Brighton & Hove Albion acertou nesta segunda-feira (7) a contratação do meia Davy Propper junto ao PSV Eindhoven da Holanda por um valor recorde do clube. A transferência gira em torno da casa dos £ 10 milhões.

O mais novo reforço do Brighton ajudou o PSV a vencer o campeonato holandês na sua primeira temporada inteira pelo clube em 2015/16, após ser contratado junto ao Vitesse. Propper possui 250 jogos como profissional, o que inclui vários jogos na Liga dos campeões da Europa e foram 43 gols marcados.

Propper diz que o desafio é grande, pois se trata da maior liga de futebol do mundo, mas ele se diz pronto para o desafio e feliz por se juntar ao Brighton

"Essa é a maior competição do mundo e é um grande desafio estar aqui, mas eu me sinto preparado. O clube me mostrou um filme, então eu sei algumas coisas sobre a história do clube e a cidade. Não é todo clube da Holanda que possui um bom estádio e eu gostei muito daqui", afirmou o meia holandês.

O meia holandês fez parte da campanha que levou o PSV ao terceiro lugar da última Eredivisie e analisou sua última temporada no clube holandês, dizendo as suas qualidades e forças como jogador profissional.

"Nós vencemos a liga a dois anos atrás e fizemos uma boa campanha na Champions League. Na última temporada nós lutamos muito mas não conseguimos vencer o título", acrescentou.

Seu grande ídolo de infância foi o ex-meia francês e atual treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, no qual ele diz se inspirar muito, pois ele é um meia que chega de trás para fazer gols.

"Zidane foi o meu grande ídolo quando eu era criança. Eu gosto de chegar como elemento surpresa dentro da área para fazer gols. Essa é uma das minhas qualidades e eu espero continuar fazendo isso pelo Brighton", concluiu.