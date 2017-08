Southampton anuncia contratação de volante Mario Lemina, ex-Juventus

Lemina é o novo reforço dos Saints para a próxima temporada (FOTO: Matt Watson/Southampton FC via Getty Images)

O Southampton anunciou, na tarde desta terça-feira (8), a contratação de Mario Lemina, ex-Juventus. O volante, de apenas 23 anos, chega ao futebol inglês após duas temporadas no clube de Turim, onde conquistou dois títulos de Copa Itália e duas Serie A, além do vice-campeonato da UEFA Champions League em 2016/17.

O valor da transação será pago aos italianos em três parcelas e gira em torno dos £ 15.3 milhões (R$ 62,1 milhões), com bônus de até £ 2.7 milhões, caso o jogador alcance determinados objetivos durante seu contrato. O vínculo entre clube e atleta será de cinco temporadas.

Em seu site oficial, o Southampton celebrou a contratação do promissor volante. Leslie Reed, vice-presidente de futebol do clube, rasgou elogios ao novo Saint, classificando Lemina como um "excepcional talento".

"Mario é um excepcional talento que já alcançou grandes coisas em sua carreira, vencendo inúmeros títulos e ganhando experiência ao disputar diferentes estágios do mundo do futebol. Ele [Lemina] ainda tem seus melhores anos pela frente e, certamente, não será uma excelente aquisição apenas para o agora, mas para também para os próximos anos.", declarou o mandatário.

Em sua primeira entrevista como Saint, Mario Lemina explicou a escolha pelo clube inglês e revelou ansiedade para disputar a Premier League.

"Estou muito feliz por assinar com o Southampton. Este foi o projeto que mais me agradou e também o projeto que a minha família apoiou. Estou muito animado para atuar na Premier League, tenho muitos amigos franceses que estão aqui e eles me explicaram como funciona. Tudo é mais veloz. Espero que eu me adapte rapidamente, sei que terei ajuda dos meus companheiros para isto.", afirmou o atleta.