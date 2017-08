Outro vencedor da Champions no Stoke: empréstimo de Jesé junto ao PSG é oficializado

Espanhol aterrissa em Stoke-on-Trent para transformar Potters no clube com mais vencedores da UCL na Premier League (Foto: Divulgação / Stoke City)

Foi oficializado na manhã desta quarta-feira (16), a chegada do atacante Jesé Rodríguez no Stoke City, num contrato de empréstimo por um ano junto ao Paris Saint-Germain. O atleta se apresenta para ser a sexta contratação do clube para a temporada 2017/18, além de trazer um currículo vencedor aos Potters.

Tendo sido revelado pelo Real Madrid, o espanhol de 24 anos chega com bagagem international para o time de Mark Hughes e a ambição da agremiação de chegar no futebol continental foi o que motivou ao atleta a estabelecer Stoke-on-Trent como sua casa por um ano. Além de ter explicado a razão da escolha, também se mostrou muito feliz de ser um Potter.

+ Otimista, meia Shaqiri vê Stoke City capaz de repetir feito do Leicester na Premier League

"Eu nunca tive uma oportunidade como essa aqui", disse por meio de um intérprete ao site oficial do Stoke. "Portanto eu estou muito feliz de poder mostrar o que eu posso fazer aqui. Quero trabalhar duro e ajudar a equipe nesse desafio que será a Premier League. E eu escolhi o Stoke porque é um time que busca o crescimento na Premier League e almeja futebol continental e eu acho que temos os jogadores necessários para conquistarmos isso aos torcedores", completou.

+ Clubes da Premier League estudam encurtar período da janela de transferências

Reafirmando o discurso do por que de ter aterrissado na Inglaterra, Jesé reforçou a ideia do desafio imposto na Premier League. "Quis vir aqui para ajudar o Stoke a subir cada vez mais na Premier League - que é uma liga extremamente complicada, com muitos jogadores de nível mundial, mas eu acredito que podemos ganhar jogos corretamente", encerrou.

Tendo vencido a Uefa Champions League duas vezes com o Real Madrid, Jesé chega para ser o quinto jogador no time que já ergueu a taça em algum ponto de sua carreira, acompanhando Xherdan Shaqiri, Ibrahim Afellay, Bojan e Darren Fletcher. Com isso, o Stoke se torna a equipe com o maior número de jogadores já campeões do certame na Premier League.