Copa da Liga Inglesa: Watford perde em casa e é eliminado; Leicester avança sem problemas

Google Plus

Com Richarlison em campo, Watford perde por 3 a 2 para o Bristol City e é eliminado da EFL Cup (Foto:Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images)

Na tarde desta terça-feira (22) teve início a segunda rodada da EFL Cup, um dos principais torneios no início da temporada na Inglaterra. Dentre os participantes da competição estão alguns dos principais clubes da Premier League. Confira mais detalhes abaixo:

Watford é eliminado e Leicester avança com tranquilidade: resumo da rodada na EFL Cup

Com Richarlison em campo, o Watford de Marco Silva foi eliminado da EFL Cup após perder em casa para o Bristol City por 3 a 2; os Hornets foram o único clube da Premier League a tropeçar na tarde desta terça. O lateral Holebas foi expulso quando os donos da casa ainda perdiam por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Capoue e Mariappa (Watford); Hind, Reid e Eliasson (Bristol City).

A segunda rodada do torneio teve dois confrontos terminando com o placar de 2 a 1 – Crystal Palace e Bournemouth venceram Birmingham e Ipswich Town, respectivamente. Recém-promovido à elite inglesa, o Brighton & Hove Abion também venceu na EFL Cup, superando o Barnet por 1 a 0.

Slimani marcou duas vezes na vitória do Leicester sobre o Sheffield United (Foto: Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)

As vitórias mais largas até agora são dos Foxes e dos Swans: nesta terça, o Leicester City venceu o Sheffield United em casa por 4 a 1 - Slimani (duas vezes), Gray e Musa marcaram os gols dos mandantes. O Swansea City, por sua vez, venceu o MK Dons também pelo placar de 4 a 1. Com os resultados positivos, ambos os clubes avançam à próxima fase do torneio inglês.

O West Bromwich também superou o Accrington Stanley fora de casa e sem maiores dificuldades, vencendo por 3 a 1, com gols de Rondón, Phillips e Rodriguéz; o gol adversário foi marcado por Dallison-Lisbon.

Confira todos os resultados da segunda rodada da EFL Cup abaixo:

Crystal Palace 2 x 1 Ipswich Town

Accrington Stanley 1 x 3 West Bromwich

Aston Villa 4 x 1 Wigan

Birmingham City 1 x 2 Bournemouth

Brihgton 1 x 0 Barnet

Cardiff City 1 x 2 Burton Albion

Carlisle United 1 x 2 Sunderland

Doncaster Rovers 2 x 0 Hull City

Fulham 0 x 1 Bristol Rovers

Grimsby Town 0 x 1 Derby County

Leeds United 5 x 1 Newport County

MK Dons 1 x 4 Swansea City

Middlesbrough 3 x 0 Scunthorpe United

Norwich City 4 x 1 Charlton Athletic

Queens Park Rangers 1 x 4 Brentford

Sheffield United 1 x 4 Leicester City

Watford 2 x 3 Bristol City

Bolton Wanderes 3 x 2 Sheffield Wednesday

Reading 3 x 1 Millwall