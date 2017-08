Tottenham sofre empate do Burnley no fim e aumenta jejum de vitórias em Wembley

Neste domingo (27) o Tottenham recebeu o Burnley terceira rodada da Premier League 2017/18 e empatou por 1 a 1, gols de Dele Alli e Chris Wood. O empate acabou por continuar o momento ruim dos Spurs jogando em Wembley. Na temporada passada, foram eliminados ainda na fase de grupos da Uefa Champions League, nessa temporada perderam ao Chelsea, empataram com os Clarets e seguem sem vencer no estádio que agora chama de 'casa'.

Essa 'maldição de Wembley' vem desde 2009. O clube venceu apenas uma partida de 11 disputadas no tradicional estádio. Além disso, em apenas dois jogos na atual temporada, já perdeu o mesmo número de pontos jogando em casa que na época passada inteira. Ou seja, os quatro pontos que deixou de ganhar frente Chelsea e Burnley são o total perdidos nos 19 jogos de 2016/17 no White Hart Lane.

Com quatro pontos e na nona colocação, na próxima rodada o Tottenham enfrenta o Everton fora de casa no dia nove de setembro. Já o Burnley que também tem quatro pontos, mas está na décima posição, enfrenta o Crystal Palace pela quarta rodada no dia dez de setembro.

Time da casa não se sobrepõe e primeiro tempo fica em aberto

A partida começou com um tom muito claro: as duas equipes buscavam o ataque. Com muitos espaços, o Tottenham se mostrou mais organizado, mas não mostrou efetividade, na primeira etapa o Tottenham finalizou 14 vezes, e 0 no alvo. O Burnley também não mostrou efetividade, mas os clarets ameaçavam a equipe da casa com frequência. Tanto que o primeiro lance perigoso da partida foi do Burnley, em chute perigoso de Brady para ótima defesa de Hugo Lloris.

O Burnley se manteve firme durante sua proposta de marcar a saída de bola adversária na primeira etapa, o que dificultava a construção de jogadas vindo de trás da equipe do Tottenham. Porém quando conseguia sair da marcação, bons lances surgiam como na boa finalização de Eriksen de fora da área, a bola desviou e saiu para escanteio.

Aos 18 minutos, Bem Davies cobrou falta na área e achou Harry Kane, o atacante inglês não conseguiu direcionar bem o cabeceio e mandou para fora apesar da boa oportunidade. Logo depois o Tottenham chegou novamente na bola aérea com Dier que também não conseguiu cabecear bem direcionado, mandando a bola por cima do gol.

Sumido na partida, Delle Ali só apareceu na segunda metade da primeira etapa após boa jogada de Son e Eriksen, o dinamarquês rolou e Ali pegou de primeira, a bola desviou e saiu para escanteio. Jogadas aéreas pareciam ser a chave para o gol do Tottenham, porquê aos 38 minutos após ótima jogada de Delle Ali, Ben Davies cruzou novamente para Harry Kane que dentro da área cabeceou, mas foi bloqueado.

Tottenham não mata joga e Burnley empata no apagar das luzes

Logo no início do segundo tempo o Tottenham chegou a 15ª finalização na partida, mas essa acertou o alvo, e em cheio. Após escanteio de Eriksen, Delle Ali chutou e foi bloqueado, a bola voltou para ele, dessa vez não perdoou e abriu o placar para os spurs. O Tottenham continuou na pressão e Harry Kane quase marcou com uma boa finalização que por pouco não entrou na meta de Heaton.

O Burnley começou a atacar com perigo na segunda etapa a partir dos 58 minutos, com boa chegada de Ward completando cruzamento de Mee e desvio de Defour. Aos 71 minutos, Hugo Lloris foi acionado novamente após bom chute de Robbie Brady que passou bem próximo de entrar.

Não parecia mesmo ser a noite de Harry Kane, o atacante pegou um chute de primeira depois de cruzamento de Ben Davies, o goleiro Heaton espalmou e fez ótima defesa salvando o Burnley. Heaton apareceu novamente em chute de Eriksen e de Kane depois novamente, o goleiro do Burnley foi certamente um dos nomes da partida.

No final da partida o Burnley voltou a ser perigoso, a pressionar a defesa dos spurs e chegou ao empate com Wood. Após bom passe de Brady em diagonal, Wood apareceu livre em frente ao gol de Lloris, o atacante finalizou dividindo com Alderweireld e mesmo assim conseguiu bater Lloris.