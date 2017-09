Google Plus

Guardiola celebra estreia avassaladora do City na Champions League: "Grande começo para nós"

Nesta quarta-feira (13), o Manchester City iniciou a sua caminhada em busca do tão sonhado título da Uefa Champions League. Com grande atuação coletiva, a equipe de Pep Guardiola não tomou conhecimento do Feyenoord e venceu, na Holanda, por 4 a 0.

Em entrevista pós-jogo, Pep Guardiola celebrou a estreia de sua equipe, exaltando a arrasadora vitória fora de casa. O treinador catalão lembrou da pequena "seca" vivida pela equipe inglesa, eliminada na edição de 2016/17 sem ter vencido um jogo sequer como visitante.

"É muito importante ganhar a primeira partida e, apesar de não termos conquistado nada ainda, é um grande começo para nós. Na última temporada, não conseguimos ganhar nenhum jogo de Champions League fora de casa. Conversei sobre isso com o time.", afirmou.

O comandante falou sobre a importância de ter aberto o placar logo nos minutos iniciais e elogiou a postura de seu time em continuar atacando e marcando alto, características vitais em sua filosofia de jogo.

"Abrir o placar cedo ajuda muito, mas continuamos a atacar e, ao mesmo tempo, nos defendemos muito bem. É importante para nós perceber que podemos atuar longe de casa com a mesma mentalidade que temos no Etihad: a mesma marcação alta, a mesma filosofia ofensiva sem conceder contra-ataques. Estou muito satisfeito esta noite.", celebrou.

Autor de dois gols, John Stones foi um dos principais protagonistas do Manchester City na partida. Guardiola fez questão de elogiar, individualmente, a atuação do zagueiro.

"John jogou muito bem e, além de ter marcado dois gols, atuou muito bem defensivamente, ganhando duelos e fazendo aquilo que tinha que fazer em seu setor. Isto é o que John precisa para continuar progredindo nos próximos anos.", concluiu.